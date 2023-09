Vorschau: Das Headset Line-Up von RIG (gamescom 2023)

RIG hat sicher noch nicht den Bekanntheitsgrad von Razer, Logitech oder Corsair. Die Ambitionen sind jedoch kaum geringer. Auch zurecht? Auf der gamescom 2023 hatte ich die Möglichkeit das neue Hardware-Line-Up in Bezug auf Headsets zu sehen. Darüber Gaming-Sound oder Musik hören konnte ich zwar nicht, aber ich konnte dennoch eine Menge erfahren.

Unkaputtbar

Die Produktlinie an Headsets ist bei RIG klar strukturiert. Angefangen mit dem Einsteiger Modell, der 300er Pro Serie. Das Headset dieser Serie kostet, je nachdem für welches System man es kauf, ca. 30 bis 40 € und ist damit auch enorm erschwinglich. Das Besondere: Das Headset folgt dem Mantra “unbreakable” zu sein. Das ist natürlich übertrieben. Aber tatsächlich kann man das Headset verbiegen und verdrehen, ohne das irgendwas bricht. Für die Preisklasse beeindruckend. Für den Preis steckt da also schon eine ganze Menge drin. Das wohl typische Designelement sind zudem die 3 Stufen an den Seiten, über welche sich die Bügelhöhe einstellen lässt. Sieht schick aus, aber ich bevorzuge ein mehrstufiges Einrastsystem.

Einfacher Teiletausch

Mit der 400er Pro Serie bekommt man das nächst bessere Modell für um die 59,99 €. Der biegsame Headset-Rahmen ist genauso an Board, wie das 3-Stufen-Höhensystem des Bügels. Lautstärkeregler und Stummschalter sorgen wiederum für Flexibilität beim Zocken. Dank Dolby Atmos ist auch für räumlichen Sound gesorgt. Das nächst höhere Modell ist die 500er Reihe. Hier wird es nochmal spürbar professioneller. Dank 50mm Treiber steigt die Sound-Qualität, das Mikro kann man einfach muten, indem man es nach oben flippt und auch die anderen Komfortfunktionen der beiden Vorgänger sind enthalten. Ihr könnt das Mikrofon aber auch komplett abnehmen, wenn ihr es nicht benötigt. Zusätzlich besitzt das Headset ein modulares Design. Wollt ihr also zum Beispiel mal die Ohrpolster austauschen? Kein Thema. Einfach abnehmen und neue drauf setzen.

Zwischen Konsole und Smartphone

Mit dem 600 Dual Wireless Headset ist das neue Pferd im Stall. Wie der Name verrät, handelt es sich um ein Wireless Headset, welches allerhand Features bietet. Nutzen kann man es für Konsole und PC. Mittels USB-C Adapter, der sehr handlich ist, macht man die Controller beispielsweise Headset-ready. Per Regler kann man zwischen 2,4 GHz und Bluetooth schalten, also zwischen Gaming-System und entsprechend sogar Mobile Devices. Weil der Sound beim Spielen natürlich ein anderer ist, als beim Musik hören, gibt es eine App. Mit dieser kann man Profile konfigurieren und flexibel zwischen diesen hin und her schalten. Automatisch funktioniert das aber leider nicht, denn ich muss für einen Profilwechsel tatsächlich immer in die App.

Die Frage mit dem Sound

Die Geräte sind allesamt extrem leicht und fühlten sich im ersten Moment sehr bequem an. Mit der enormen Robustheit hat man schon so seinen USP. Aber es gibt auch Punkte, die mir nicht ganz gefallen haben. Die Hochwertigkeit der Materialien ist eher mäßig, wahrscheinlich um den Funktionsumfang auch in das Headset zu den Preisen unterzubringen. Außerdem haben wir immer das gleiche Mikro. Das mag erst anders erscheinen, aber technisch gesehen haben wir immer das gleiche Mikrofon. Das ist insbesondere in höheren Preisklassen dann ein bisschen von Nachteil. Insbesondere beim Wireless-Headset. Denn die Bandbreite wird, wie oft bei Headsets, hauptsächlich dafür genutzt die ganzen Sound-Features zu nutzen, wie Dolby Atmos. Am Ende bleibt selten etwas für eine hohe Mikro-Bandbreite übrig. Insofern darf man eine solide Qualität beim Sprechen erwarten, für den Party-Chat sollte es problemlos reichen. Podcasts sollte man damit aber nicht aufnehmen.

Prominente Unterstützung

Besonders stolz ist man aber bei RIG auf eine Partnerschaft mit dem Streamer Lachlan. Mehrere Millionen Follower auf Youtube, Twitch, TikTok und Co. sorgen für mehr Sichtbarkeit der Marke. Denn man hat große Ambitionen. Man möchte nicht das machen, was andere machen. Man möchte viel mehr Innovationstreiber sein. Das habe man u.a. bereits durch die Flexibilität der Bügel erreicht, was mittlerweile gerne auch mal bei der Konkurrenz Anwendung findet. Es ist aber natürlich noch mehr in der Pipeline und mit der 700er und 800er Serie sind zudem auch noch andere Wireless-Headsets im Portfolio. Im Angebot sind auch insbesondere Xbox-zertifizierte Headsets. Bei Playstation sträubt man sich wohl generell eher gegen Zubehör-Lizensierungen. Schade.

