Vorschau: Prince of Persia: The Lost Crown – Die actionreiche Wiederbelebung der Prince of Persia-Reihe (gamescom 2023)

Prince of Persia: The Lost Crown bringt den persischen Prinzen endlich zurück auf die Konsolen. Naja, nicht so ganz, denn erstmals in der Geschichte der Reihe spielen wir nicht den Thronfolger selbst, sondern müssen ihn retten. Dabei herausgekommen ist ein rasantes Metroidvania mit bildgewaltiger Action. Wir haben auf der gamescom 2023 eine Demo angespielt und sagen euch nun, ob das neue PoP etwas drauf hat.

Frischer Held, frischer Anstrich, frisches Spielgefühl

Wie gesagt spielen wir in Prince of Persia: The Lost Crown nicht den Prinzen selbst, sondern schlüpfen in die Rolle von Sargon, Mitglied eines Kriegertrupps. Dieser ist zum Berg Qaf gereist, um den verschwundenen Prinzen zu retten. Dort erwartet sie ein magischer Ort voller Bestien und feindlich gesinnter Kämpfer, die sie aufhalten wollen. Doch wir wissen uns natürlich zu wehren, der Fokus auf brachiale Kampfaction ist groß. Wir haben eine Auswahl verschiedener Kampftechniken und Waffen, mit denen wir unseren Feinden zu Leibe rücken. Dazu führen wir Kombos mit den Richtungstasten aus und können so unsere Angriffe flüssig aneinander reihen. Außerdem haben wir Pfeil und Bogen für Fernangriffe, einen Dash zum Ausweichen und diverse Spezialangriffe, für die wir natürlich vorher eine Leiste füllen müssen. Alles eigentlich relativ Standard, aber es geht so flüssig von der Hand und sieht dabei so unglaublich gut aus, dass es einfach nur Spaß macht.

Metroidvania mit allem Pipapo

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein 2D-Action-Metroidvania und hat somit natürlich die altbewährten Elemente, die das Metroidvania-Genre so ausmachen. Es gibt Stellen, an denen man erst mit einer bestimmten Fähigkeit weiterkommt. Dann gibt es Upgrades, die man freischalten kann. Amulette können euch verstärken, sie können aber nur an bestimmten Bäumen angelegt werden. Ihr könnt sie bei einer Göttin für gesammelte Währung schmieden lassen, ebenso wie neue Waffen. Und Rücksetzpunkte, die auch für die Schnellreise gedacht sind, gibt es natürlich auch. Sie müssen allerdings erst gefunden und aktiviert werden. Wie bereits eben im Kampfgameplay erwähnt alles bereits bekannt und das Rad nicht neu erfindend, aber wen interessiert das schon, wenn alles gut funktioniert und stimmig ist. Was das Prince of Persia-Gefühl weckt sind bekannte Fallen wie riesige Säbel aus der Wand oder aus dem Boden. Gefährlich ist es am Berg Qaf anscheinend überall.

Prince of Persia: The Lost Crown bietet 1001 Nacht-Atmosphäre mit modernem Hip Hop-Flair

Prince of Persia: The Lost Crown weiß mit seiner Atmosphäre und Präsentation zu überzeugen. Zwar werden hier natürlich die persischen Einflüsse in den Vordergrund gerückt, es scheint aber auch eine Spur der amerikanischen Hip Hop-Kultur mit. Unser Protagonist ist ganz schön voller Bling und könnte mit seinem Style, seiner Frisur und seinem Auftreten auch durchaus in einem Musikvideo auftreten. Gleichzeitig hört man im Hintergrund eine Mischung aus Rock, Hip Hop und orientalischem Sound und rennt durch eine Welt, in der es magische Barrieren gibt, ihr seltsame Anomalien mit eurem Schwert schlagt, um das Level herbeizuzaubern und ein basiliskartiges Monster vermöbelt. Eine Mischung, die auf den ersten Blick sehr skurril erscheint, doch erstaunlicherweise extrem gut funktioniert. Nach meinem Anspieltest der Demo habe ich jedenfalls große Lust, das fertige Spiel auszuprobieren.

