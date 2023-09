Warhammer 40,000: Darktide – Fatshark poliert das Gameplay ordentlich auf (gamescom 2023)

Warhammer 40,000: Darktide bekommt ein neues Update, das es in sich hat! Bereits zu Release im November 2022 bekam der Koop Shooter in unserem Test eine gute Wertung, es fielen aber auch ein paar Schwächen auf. Seitdem sind die Entwickler von Fatshark fleißig dabei ihr Spiel zu verbessern. Am 04. Oktober 2023 wird nun das nächste Update erscheinen, was sich auf die Fähigkeiten der vier spielbaren Klassen konzentriert.

Hallo Fähigkeitenbäume!

Bei Warhammer 40,000: Darktide gefiel uns ja ziemlich viel richtig gut. Die Karten waren stimmig und teilweise wirklich schön, der Hordenfaktor der Gegner überwältigend und die Matches machten einfach richtig Spaß. Die Fähigkeitenauswahl, wenn man sie denn so nennen konnte, gefiel uns hingegen nicht. Dabei wählte man einfach nur ein eine von drei Fähigkeiten nach jeweils fünf leveln aus, die das Spielgefühl mit dem Charakter nicht wirklich veränderten. Die meisten Fähigkeiten gab es sogar automatisch ohne Auswahlmöglichkeit.

Das ändert sich endlich mit den Update am 04. Oktober! Dann bekommt jede Klasse einen eigenen Fähigkeitenbaum, der jeweils in drei Zweige aufgeteilt ist. Dabei seid ihr aber nicht komplett an eine Richtung gebunden. Es gibt feste Punkte, bei denen die anderen Fähigkeiten ausgeschlossen werden. Ansonsten könnt ihr aber auch den Zweig wechseln oder noch einen passiven Bonus in einer anderen Richtung abholen.

Blitzstürme statt explodierender Köpfe

Auf der gamescom 2023 könnten wir die neuen Fähigkeiten auch in einer Gruppe von drei Kollegen ausprobieren und müssen sagen, das verändert verdammt viel. Als altgedienter Psyker, also der Magier der Truppe, war ich schon ganz gewöhnt an das gute alte Gehirn explodieren lassen. Durch den Fähigkeitenbaum kann ich mich jetzt aber auch entscheiden stattdessen ein Dauerfeuer aus Chaosblitzen zu entfesseln und so ganze Gegnerhorden für meine Teammitglieder zu betäuben. Oder ich schieße lustig mit Chaosplittern um mich, die sich ihre Gegner selbst suchen.

Jede der vier Klassen bekommt so zwei neue aktive Fähigkeiten an die Hand, die das eigene Gameplay ganz schon auf den Kopf stellen können. Laut Entwicklern wird die Community so bestimmt auch wieder zahlreiche starke Kombinationen finden, die ihnen selbst noch gar nicht in den Sinn gekommen sind. Mir hat die kleine Spielrunde mit den Kollegen jedenfalls wieder richtig Lust auf Warhammer 40,000: Darktide gemacht. Mit den Blitzen werde ich mich wohl im Oktober durch die Horden von Nurgle schießen.

Falls sich hier übrigens die XBox Spieler ausgeschlossen fühlen: Keine Sorge! Warhammer 40,000: Darktide wird am 04. Oktober nämlich auch für die XBox erscheinen, natürlich auch im Game Pass! Den Ankündigungstrailer findet ihr unten.

