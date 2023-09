Vorschau: Garden Life – Ein Besuch in die bunte Gartenwelt (gamescom 2023)

In Köln mangelte es zur gamescom 2023 nicht an Besuchern, Influencern und guten Publishern. Und Dank dieser Publisher – wie NACON – mangelte es auch nicht an grüner Vielfalt. Ich durfte mir Garden Life mit Producer Mourad Oueslati anschauen und wurde von optisch schönster Pflanzenwelt verzaubert. Warum Garden Life zu den wenigen Spielen gehört, die zur Entschleunigung des Alltags beitragen können, erzähle ich euch hier.

Die Liebe zur malerischen Blumenwelt

Farming Games sind wirklich zu Hauf im Rennen. Ob ein eigenes Land bestellen, einen Traktor wie im realen Leben fahren oder eine Familie auf dem Land gründen, es ist bereits auf dem Markt. Da ist es natürlich nicht mehr ganz einfach aus der Masse herauszustechen. Garden Life versucht es dennoch und bietet kein ganzes Grundstück zum Beleben, sondern einen kleinen idyllischen Garten. Das ist auch auf den ersten Blick vollkommen ausreichend, denn wie man sich denken kann, will dieser auch erst einmal von Unkraut befreit werden. Wie das alles so funktioniert, erklärt uns beim ersten Besuch die Figur Jasmine. Die Art der Zeichnung lenkt einen direkt vom Text ab, denn sie ist unsagbar schön. Anime Fans kommen hier auf ihre Kosten. Es ist, als wäre man in einem Ghibli-Film geraten, nur ohne typisches Drama. Das hoffe ich zumindest.

Jedenfalls bekam ich in der Demo direkt allerlei Stuff zur Hand. Nachdem Jasmine von dannen zog, schnappte ich mir “Handschuhe” und Schaufel und schaffte besagtes Unkraut von meinem Boden und in die hübsche kleine Kompostbox. Die Bedienung ist dabei sehr intuitiv und brauchte nur eine kurze Eingewöhnung. Finger drauf, auswählen und zupfen! Dabei fiel mir recht schnell auf, dass es keinen Timer gab, der mir irgendwie im Nacken saß und mitteilte, dass der Tag vorbei war und ich Feierabend machen musste. Diese Uhr soll auch niemals auftauchen und das könnte neben der grafischen Schönheit ein weiterer Unterschied zu anderen Gestaltungsspielen sein.

Ist der Tag vorbei, mach einfach weiter

Irgendwann im Laufe des Arbeitens kommt schon mal die Meldung, dass der Tag zur Neige geht und man eigentlich Schluss machen könnte. Aber man muss nicht. Gleich zu Beginn heißt es auch, dass der Garten nirgendswohin läuft und man sich gern umschauen kann. Mit dem Bus oder mit dem Fahrrad geht’s zum Beispiel einfach in die Stadt. Natürlich malerisch gestaltet und mit direktem Fokus auf einen kleinen Shop. Eine ältere Lady führt diesen und weil ich die Demo habe, kann ich erstmal einkaufen was ich will: Ein paar Samen, um tolle bunte Blumen pflanzen zu können, ein paar Gartenzwerge, die wirklich niedlich aussehen und Gartenfrösche! Ein paar Blumenzäune, einen Torbogen, Wegsteine für den Rasen, ein kleiner Teich….

Okay, vollgepackt mit vollen Taschen ging es wieder in den Garten zurück und gleich ein paar Blumen gesät. Mourad erzählt mir freudig, dass alle Pflanzen unterschiedlich blühen und auch an den Zaungestellen hochwachsen können. Nach einem Tag passiert das zwar nicht, aber auf den Bildern und Beispielen waren wirklich schöne Varianten dabei. Um wirklich einen Fortschritt im Spiel zu erleben, ist es gen Schluss notwendig, dass der Tag beendet wird. So können auch neue Aufgaben via Postkarten eintreffen. Wir wollen ja nicht nur gänzlich vor uns hingärtnern.

In diesem einen Durchgang habe ich nicht all die Details sehen können, die es garantiert zu sehen gab, schon allein, weil ich mich unter Beobachtung nicht gut kreativ austoben kann. Garden Life schaut in jedem Fall entspannend aus und könnte viele Spielende dazu animieren, das Beste aus ihren Gärten raus zu holen und die Nachbarn und Dörfler mit den eigenen Gewächsen glücklich zu machen.

Ich bin sehr gespannt, wie das Endprodukt aussehen wird und ob sich das Spiel durchsetzt. So schön es ist, keinen Ticker zu haben, der mir sagt, ich solle endlich nach Hause fahren, umso mehr fürchte ich, dass es zu schnell langweilig werden könnte. Sich die Umgebung anzusehen und vielleicht mit Passanten sprechen zu können und danach immer noch alles in Ruhe pflanzen und jäten zu können, kann sowohl Laune auf mehr, als auch Unbefriedigung verursachen. Wenn ich keinen Druck habe, an dem Tag etwas bestimmtes zu erledigen, mache ich es vielleicht nie.

Aber das ist auch nur mein Empfinden. Letztendlich soll Garden Life Ruhe ausstrahlen und das tut es. Die Demoversion könnt ihr selbst ab Oktober auf Stream testen. Geplant ist der Release aber zu Februar 2024 für alle Plattformen. Bis dahin kann sich noch einiges tun.

