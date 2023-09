Vorschau: Terra Memoria – Tolles RPG mit Oldschool-Charme (gamescom 2023)

Spätestens Baldur’s Gate 3 sollte gezeigt haben, dass rundenbasierende Kämpfe in RPG’s noch immer Relevanz haben. Dachte man sich auch bei Terra Memoria. Das kleine, sympathische Rollenspiel nimmt sich also spielerisch ein sehr altes Features dieses Genres. Aber das Spiel hat mehr zu bieten.

Bewährtes trifft Neuartiges

Terra Memoria ist optisch eine Mischung aus Pixel-Art und 2,5D Look. Die Mischung geht voll auf. Nicht nur ist es in seinem Vorhaben detailliert und äußerst charmant, sondern vermittelt dabei eine gewisse Oldschool-Ästhetik, die mich an RPG’s aus der PS2 Ära erinnern. Es brauchte nur Sekunden, bis ich mich hier schlichtweg wohl fühlte. Doch die gamescom-Demo bot mehr. Zum anderen ist die Welt von vielen skurrilen Figuren bevölkert, die auf ihre ganz eigene Art und Weise aber total liebenswert sind. Auch in ihrem Writing bieten diese viele Facetten hervor und immer wieder eine schöne Prise Humor. Doch Terra Memoria ist mehr als eine gute RPG-Grundformel. Es bietet nämlich eine Bau-Mechanik. Sofern man eben passende Gegenstände gesammelt hat, lassen sich dann verschiedene Objekte bauen. In der Demo etwas musste ich etwa einen Schutzwall bauen und diesen dann der Spielwelt platzieren. Das Bauen ist aber ein Element, welches im weiteren Verlauf noch wichtiger und präsenter werden soll.

Rundenbasierte Kämpfe sind wohl modern!

Aber kommen wir zu den Kämpfen. Diese sind, wie bereits verraten, rundenbasiert. Im Spiel steuert man bis zu 6 Hauptfiguren, die als ungleiches Team durch die Lande ziehen und eben auch den ein oder anderen Kampf austragen. Unterteilt wird dabei in jene Figuren, die vor allem Schaden ausrichten und in jene, die in die Support-Rolle schlüpfen und für Heilung und Statusveränderung zuständig sind. Es gibt auch verschiedene Elemente, die beim jeweils anderen Typ mal mehr oder weniger Schaden ausrichten. Die ganze Komplexität wurde mir zwar jetzt noch nicht offenbart, aber zumindest verlief mein Einstieg durchaus zugänglich und machte Laune. Wenn ich dem Spiel dann doch etwas vorwerfen müsste, dann, dass die Framerate auf der Oberwelt irgendwie unkonstant wirkt. Ich kann nicht einmal genau sagen woran das liegt, aber irgendwie wirkte es etwas anstrengend, wenn sich viele Bildelemente über den Bildschirm bewegten, weil es an der ein oder anderen Stelle nicht gänzlich flüssig wirkte.

Angebot Mafiti Gaming Tastatur und Maus Set, Kabelgebundenes Tastatur-Maus-Set, LED Hintergrundbeleuchtung QWERTZ (DE-Layout), Regenbogen Farben Beleuchtetung Tastatur und Maus für Gaming und Büro 【Voll funktionsfähig und preisgünstig】Die Rii RK101 Standard-Tastatur mit 105 Tasten, 19 Tasten Anti-Ghosting, abnehmbare Tastenkuppen , Speziell Schlüssel für eine verbesserte Haltbarkeit und taktiles Feedback, RGB Hintergrundbeleuchtung GamingTastatur und Maus bieten ein professionelles mechanisches Gefühl für Gaming und Büro.

【Hochwertige Maus】 Diese Maus bietet eine höhere Empfindlichkeit, schnellere Reaktion und präzisere Bewegung als herkömmliche optische Mäuse. Gaming-Maus DPI: 1200-1600--2400-3200, können Sie schneller oder langsamer wählen. Der niedrige Mausklick reduziert das Rauschen, befreit Sie von Belästigungen und sorgt dafür, dass Sie während der Arbeit konzentriert bleiben.

【 Rainbow LED Hintergrundbeleuchtung】Die Regenbogen Beleuchtete Tastatur und sieben Farben Atmung Hintergrundbeleuchtung Maus für eine tolle Spielatmosphäre ✴ Auch im Dunkeln lässt sich die Tasten alles gut erkennen. ✴ Backlight-Modi: permanente Beleuchtung und Atmung Beleuchtung.

【Benutzerfreundlich】Schnell jede Funktion steuern, Multimedia-Tasten bieten Verknüpfungen zu betreiben. ergonomisches Design, komfortabel zu bedienen.

【Betriebssystem und Garantie】Kompatibel mit Windows 8, Windows 7, Windows Vista oder Windows XP. Wir bieten 24 Monate Garantie und 30 Tage Rückerstattung oder Umtausch-Service.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.