Vorschau: Pioneers of Pagonia – Der Wuselfaktor ist zurück (gamescom 2023)

Im Februar diesen Jahres stürzte mich ein Spiel in einen Zustand der Trübseligkeit. Die Sieder: Neue Allianzen schaffte es so ziemlich alles nieder zu mähen, was die Reihe einst groß machte. Groß gemacht hatte sie nämlich einst Volker Wertich, der Erfinder der Serie. Und nun saß ich da in meinem Termin zu Pioneers of Pagonia und mein Gegenüber war der besagte Volker Wertich. Nach diesen 30 Minuten wusste ich, worauf ich mich demnächst besonders freuen darf.

Ein alter Bekannter

Volker Wertich ist der Erfinder der Siedler-Reihe und auch wenn sein neuestes Werk nicht so heißt, ist es im Prinzip genau das. Ganz im Stile von Die Siedler 2 steht der Fokus ganz klar auf Aufbau-Strategie. Ohne Hektik oder Stress soll man hier seine Stadt hoch ziehen können, Waren produzieren, weiterverarbeiten und Rohstoffe ernten. Das Spiel wurde rund um den Aspekt “Wuselfaktor” gebaut. Die Pioniere kann man bei ihrer Arbeit beobachten oder wie sie die Straßen entlang wandern. Mit der Zeit füllt sich natürlich die Welt mit Pionieren und es kommt zum berühmten Wuselfaktor. Das Bauen selbst schlägt eine Brücke zwischen Effizienz und “schön bauen”. Grundsätzlich hat man alle Freiheiten, doch nicht jede Tat bleibt ohne Konsequenzen. So kann man natürlich Wälder abholzen, um dort etwas zu bauen. Doch nicht nur fehlt dann eine Holzquelle, auch die Zahl der Rehe schwindet, wodurch es schlichtweg weniger Fleisch gibt. Solche Zusammenhänge sind nur ein Beispiel von vielen.

Das Netz aus Warenketten

Das Herzstück ist natürlich das Netz aus Warenketten, die ineinander greifen. Davon gibt es schon jetzt eine ganze Menge. Schon in der Early Access Version gibt es über 70 Waren. More to come. Dabei gibt es auch über 40 Warenketten, somit ist für Komplexität gesorgt. Natürlich gibt es noch weitere Dinge zu berücksichtigen. Auch Straßen müssen errichtet werden. Doch wenn man diese nicht strategisch clever setzt, kommt es irgendwann zu Stau auf den Straßen. Das sieht nicht nur doof aus, es verzögert auch Produktionen und kann für Probleme sorgen. Doch es wird neben weiteren Straßentypen auch noch Lotsen geben, die die Massen koordinieren. Durch Türme und der Produktion von Grenzsteinen lassen sich die jeweiligen Gebiete erweitern. Dabei kann man mit der Zeit schon mal auf das ein oder andere Problem stoßen. Das können mitunter Wildtiere sein, aber auch Banditen. Diese sind aber nur optional. In dem Fall kann es aber auch passieren, dass die Plünderer in die Stadt einfallen und Waren stehlen. Drum sollte man dann für entsprechende Wachen sorgen.

Eine klare Vision

Es ist aber auch einiges in der Planung oder zumindest im Kreis der Überlegungen. So wird derzeit getestet, wie sich das Verbinden von Gebäuden verhält, etwa wenn man zwei gleichen Typs errichtet. Auch wird darüber nachgedacht, ob man das Wetter irgendwie einfließen lässt, bzw. Tag- und Nachtwechsel. Und da hören die Überlegungen natürlich nicht auf. Der bunte und süß anzuschauende Titel wird so offensichtlich von passionierten Leuten entwickelt, dass man sich allein der Ideen erfreuen kann, die das Spiel noch so mitbringen wird. Ausgiebigen Handel wird es im Übrigen auch nicht geben. Das hat schlichtweg Gründe in Bezug auf das Balancing. Anders als in Age of Empires möchte man nämlich verhindern, dass man einfach eine Ressource farmen kann und diese verkauft, um die anderen frei nach Belieben zu erlangen. Macht Sinn, andernfalls wäre der Wirtschafts- und Produktionskreislauf in Teilen obsolet.

