Vorschau: Passing By: A Tailwind Adventure – Klein, aber oho! (gamescom 2023)

Das Schöne an der gamescom sind nicht immer nur die großen Namen. Oftmals sind es diese Termine bei kleineren Titeln, bei denen ich im Vorfeld gar nicht so weiß, was mich erwartet. So auch bei Passing By: A Tailwind Adventure. Warum mich das Spiel positiv überrascht hat, habe ich euch mal zusammengefasst.

Hoch hinaus

Die Augen von Jan leuchten, wenn er über das Spiel spricht, welches eigentlich im Studium entstand. Doch heute ist es mehr als das. Mittlerweile wird in Vollzeit entwickelt und das Studio Windsocke (wie gut ist bitte der Name!) kann sich in Zusammenarbeit mit Publisher Dear Villagers voll auf die Arbeiten an Passing By: A Tailwind Adventure konzentrieren. Darin spielt man Ballonfahrerin Curly auf einer Mission, von der sie selbst noch nicht so genau weiß wohin sie diese führt. Sie soll einen Brief ausliefern. An wen? Das würde sie schon merken. Doch die Reise dahin ist sehr sonderbar. Denn das Fortbewegungsmittel sind weder Auto, Pferd, noch Boot. Stattdessen fliegt man per Ballon verschiedene Inseln an. Darin ist man in dem 2D-Puzzle-Platformer mehr oder minder frei. Denn auf der Luftfahrt herrscht Westwind. Es geht somit stets von links nach rechts. Verpasst man eine Insel, naja, dann hat man sie unwiderbringlich verpasst. Aber keine Sorge, Passing By ist kein Titel, in dem man mit Vollspeed unterwegs ist. Sowohl Flughöhe, als auch Geschwindigkeit lassen sich händisch während der Fahrt justieren.

Bunter Genre-Mix

Das Spiel mit der sympathischen Low-Poly-Optik hat auch einige Survival-Aspekte. Curly hat Hunger und Durst und auf die Temperatur muss man ebenfalls achten. Drum lohnt es sich auch hin und wieder mal eine Insel anzusteuern. Ob eine Insel aber auch wirklich interessant genug ist, lässt sich mit dem Fernglas erspähen. Fährt man den Anker aus, kann an eine Insel angelegt werden. Die meisten sind relativ klein und sind eher Ressourcen-Inseln. Nicht nur Nahrung lässt sich dort aber finden, sondern auch andere Gegenstände, die für das Abenteuer dienlich sind. Ganz gleich ob Heilutensilien oder andere Ausrüstung.

Solche findet man aber insbesondere auch auf größeren Inseln, die entsprechende Items für spezifische Missionen bereit halten. Dort begegnet man unterschiedlichsten Figuren, deren Bekanntschaft man schließen kann. Oft benötigen sie Hilfe, bei denen man sich in kleine Puzzle-Abenteuer beginnt. Mal müssen Dinge gesucht und zusammengebaut werden, um das Weiterkommen zu ermöglichen. Mal hat man ein paar Platforming-Abschnitte vor sich und ein anderes Mal muss man vielleicht ein Schieberätsel lösen.

