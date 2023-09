Vorschau: Das Controller-Portfolio von NACON (gamescom 2023)

Nacon ist nicht nur mit RIG vertreten, sondern natürlich auch unter eigenen Namen. Mit einem breiten Controller-Portfolio ging es für die Franzosen auch auf die gamescom 2023. Dort konnte ich mir ein Bild von dem Line-Up verschaffen. Und Nacon hat tatsächlich einiges zu bieten!

Zahlreiche Controller

Nacon hat ein richtig breites Controller Line-Up mit nach Köln gebracht. Besonders für die Xbox, bzw. den PC. Dort ist die Offenheit gegenüber lizensierten Drittherstellerprodukten nochmal größer. Es gibt selbstverständlich ein ebenbürtiges Gegenstück zum Xbox Controller. Der liegt peislich auf einem ebenbürtigen Niveau, kommt aber als kabelgebundene Version daher. Dieses ist allerdings großzügig lang und erstreckt sich über 3 Meter. Sollte reichen. Abnehmbar ist das allerdings nicht. Wer also strikt auf ein kabelloses Modell pocht, wird hier nicht glücklich. Die Ergonomik fühlte sich enorm gut an. Die Hochwertigkeit der Materialien und die Druckpunkte der Tasten kommen aber nicht an das Microsoft-Original heran. Da stellt sich die Frage der Zielgruppe. Diese Frage musste ich mir aber bei der kompakteren Version stellen. Denn dieser ist speziell für Menschen mit kleineren Händen gemacht. Für mich war das tatsächlich nicht das richtige Stück Zubehör, doch gerade für Menschen, denen der Standard-Controller zu groß ist, bildet dies eine wirklich gute Ergänzung.

Preiswerte Elite

Der Revolution X Pro Controller ist quasi das Gegenstück zum Elite-Controller. Dieser ist auch preislich deutlich unter dem von Microsoft und bietet ähnliche Features. Auf der Rückseite befinden sich extra Tasten, die sich frei belegen lassen. Zudem können die Sticks ausgetauscht und sogar mit Gewichten versehen werden. Also richtige Elite-Features zum schmalen Preis. Aber auch hier muss man Abstriche bei der Wahl der Materialien und der Druckpunkte machen. Für die Playstation 5 gibt es leider noch keine eigene Produktreihe. Sony zeigt sich wohl sehr konservativ in der Hinsicht. Lediglich für die Playstation 4 gibt es entsprechende Gegenstücke, die in ihrer Ausrichtung aber auch an die für Xbox erinnern. Doch mein Highlight war die Zubehör-Reihe für die Nintendo Switch. Hier werden zahlreiche Cases angeboten für verschiedene Verwendungszwecke, sogar mit Aufsteller für die Switch und das Ganze noch in wirklich hochwertiger Ausführung und mit coolen Themes, wie etwa zu Zelda oder Animal Crossing.

Prügelspaß auf Profi-Niveau

Als besonderes Stück Hardware gibt es noch den Daija Arcade Stick. Dieser wurde mit Kayane entwickelt, einer führenden E-Sportlerin. Das merkt man auch. Das Ding ist bis ins Detail für entsprechende Beat ’em ups gestaltet und perfektioniert. Das merkt man schon anhand der Form und des Gewichts. Denn da ruckelt und wackelt gar nichts und man kann es sogar auf den Schoß legen, ohne dass es verrutscht. Außerdem fühlen sich die Buttons extrem gut im Handling an. Nicht nur das, man kann den Deckel aufklappen und sieht dann sogar das Innenleben. Dann lassen sich die Buttons im Handumdrehen neu konfigurieren und den eigenen Ansprüchen anpassen. Mega! Dafür liefert Nacon auch gleich Schrauber etc. mit. Es ist sogar genug Platz, um weitere Dinge darin zu verstauen. An den Seiten wiederum findet man dann Tasten wie Start oder Select. Auf die will man während eines Spiels natürlich nicht kommen, insbesondere im E-Sport. Mit ca. 280€ hat es zwar seinen Preis, aber dafür ist es für seinen Zweck auch eine echtes High-End-Gerät!

