Vorschau: Arashi: Castle of Sins – Final Cut – Samurai-Action in VR (gamescom 2023)

Fun Fact: Meine einzigen VR-Berührungspunkte hatte ich bislang auf der gamescom. So auch im Jahre 2023 mit Arashi: Castle of Sins – Final Cut für PSVR2. Als Fan von Samurai-Spielen habe ich mich besonders auf die Anspiel-Session gefreut. Ob es aber auch mehr als eine Tech-Demo ist, verrate ich euch in diesem Anspiel-Bericht.

Immersion

Als ich die weiße Hightech-Brille überzog, stand mir direkt ohne Vorwarnung ein riesiger Hund gegenüber und erinnerte mich dabei schon eher an einen Wolf. Die Immersion funktionierte. Denn ich stand schon ein wenig ehrfürchtig vor dem großen Tier. Es ist immer wieder faszinierend, wie gut VR im Kopf funktioniert. Ich spiele einen Samurai. Als solcher besitze ich natürlich auch ein Schwert. Im Spiel sind es gleich zwei, ein großes und eines eher in der Größe eines Dolches. Diese zücke ich, indem ich an meiner rechten Hüfte den Trigger betätige und quasi wirklich so tue, als würde ich die Klinge aus meinem Schaft ziehen. Das klappt zwar, erfordert aber eine sehr genaue Ausführung. Es sollte das ein oder andere Mal im Spiel nicht immer so klappen. In der Welt bewege ich mich mittels des linken Sticks voran, was meinen Kopf an den Rand der Verzweiflung brachte. Denn in echt stehen bleiben, aber virtuell gehen, das ist nichts für Leute mit Motion Sickness!

Messerrasseln

Arashi spielt sich sehr linear, aber präsentiert sich in seiner Spielweise abwechslungsreicher als gedacht. Ähnlich wie beim Bouldern klettere ich beispielsweise eine Wand empor. An einem Fluss musste ich mit dem rechten Stick von Stein zu Stein springen. Klappte auch gut, gut wird der Stick ebenfalls für Kameraanpassungen genutzt. Da kann es passieren, dass kann mal nach vorn hopst, obwohl man nur die Kamera drehen wollte. Was aber überraschend gut funktionierte, waren die Schwertkämpfe. Die Motion-Controller empfinden meine Bewegungen nämlich sehr präzise nach, sodass Schwung- und Stichattacken 1:1 umgesetzt wurden. Auch das Parieren ist intuitiv und ergänzte das Gesamtbild. Per Knopfdruck weise ich zudem meinen übergroßen Hund an auf Gegner loszugehen. Diese lenken die Feinde kurzzeitig ab, sodass ich meine Chance nutzen kann. Idealerweise umgeht man die Gefechte aber. Denn Arashi präsentiert sich insbesondere als Stealth Game.

Keine Aufmerksamkeit erregen

Das zeigt sich vor allem in den Burgen. Dort muss ich mir ein Bild von den Räumlichkeiten schaffen und sollte es zudem vermeiden, mich in zahllose Kämpfe zu verstricken. Denn gegen mehrere Gegner gleichzeitig zu kämpfen, kann schnell schief gehen. Drum macht es mehr Sinn langsam und behutsam voran zu gehen. Denn per Stealth-Kill von hinten entledigt man sich spürbar einfacher der Feinde. Auch lassen sich mit dem Grappling-Hook höher gelegene Bereiche erklimmen. Auch so ist man schnell außer Sichtweite. Ebenfalls intuitiv funktioniert der Bogen. Diesen muss ich akkurat halten und auch den Pfeil entsprechend ziehen. Das funktioniert bereits nach kurzer Zeit sehr gut. Und so gilt es mit den gegebenen Werkzeugen den Checkppoint zu erreichen. Ob man das per Stealth macht oder die actionreichere Variante nimmt, bleibt einem selbst überlassen.

