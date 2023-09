Vorschau: Sweet Dreams Alex – Ein Puzzlespiel zum Entspannen (gamescom 2023)

Sweet Dreams Alex war eines von 2 Games, was ich mir auf der Gamescom von Publisher Kasedo Games angeschaut habe. Die Spiele verhalten sich zueinander wie Feuer und Wasser. Während das 2te Spiel Uncle Chops Rocket Shop von irren Ideen und wahnsinnigen Charakteren geprägt ist, geht es bei Sweet Dreams Alex traumhaft ruhig zu…



Du bist ein Traumfänger



Sweet Dreams Alex will bewusst als ein unaufgeregtes Wohlfühl-Spiel mit entspannter Atmosphäre verstanden werden. In dem Puzzle- und Bauspiel ist es eure Aufgabe den schlafenden Alex vor Albträumen zu beschützen. Das tut ihr indem ihr in verschiedenen Traumleveln Labyrinthe baut, um die bösen Träume lang genug zu beschäftigen bis Alex erwacht. Jedes Traumlevel stellt euch dabei vor neue Herausforderungen. Denn es gibt verschiedene Albträume mit unterschiedlichen Bewegungsmustern und ihr habt für jedes Level jeweils nur limitierte Baumaterialien zur Verfügung. Was sich am Anfang noch leicht von der Hand puzzelt wird mit der Zeit immer verzwickter, wenn verschiedene Albträume gleichzeitig auftreten und ihr nebenbei noch gute Träume gezielt zu Alex manövrieren müsst.

Entspannung mit Lo-Fi

Auch wenn das Spiel zusehends anspruchsvoller wird, will es den Spieler doch niemals frustieren oder stressen. Daher wurde eine Hilfe Funktion eingefügt mit der man sich stufenweise Tipps geben kann, wenn man bei einem Rätsel mal nicht weiterkommt. Zusätzlich trägt auch der entspannte Lofi-Soundtrack weiter zur Entschleunigung bei. Sweet Dream Alex regt seine Spieler außerdem dazu an selbst kreativ zu werden und eigene Level zu bauen. Hier kann man sich aus den verschiedenen Themenwelten der Kampagne bedienen und zum Beispiel einen Spielplatz mit Alienraumschiff bauen. Auch raffinierte Rätsel mit Türen, Schaltern und Verkabelung können so gebaut werden.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.