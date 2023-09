The Boy and the Heron – Erster Trailer endlich in Sicht

Studio Ghibli gewährt seinen Fans in den nächsten Tagen endlich einen ersten Einblick in Miyazakis letztes Werk The Boy and the Heron. Und das ausnahmsweise außerhalb des Kinosaals! Der erste offizielle Trailer soll bereits in wenigen Tagen, am 6. September 2023, veröffentlicht werden.

Endlich gibt es einen Trailer!

Bereits im Juli lief der finale Film des mittlerweile legendären Hayao Miyazaki in den japanischen Kinos an. Im Vorfeld zum Kinostart wurde sich allerdings für eine sehr ungewhöhnliche Art der Promotion entschieden – nämlich gar keine. Kein Teaser Trailer, keine Bilder, keine Informationen zum Inhalt oder den Synchronsprechern wurden vorab preisgegeben. Und die Rechnung ging auf! Der Film lieferte, trotz fehlender Werbung, einen starken Start in die japanischen Kinos hin.

Außerhalb Japans wird The Boy and the Heron seine Premiere im Rahmen des Toronto International Film Festival am 7. September 2023 feiern. Zu diesem Anlass wird sogar einen Tag zuvor, am 6. September, der erste offizielle Trailer zum Film veröffentlicht. Bereits vor wenigen Tagen hat GKIDS ein erstes, sehr kurzes Video zum Film hochgeladen, der als “Introduction” betitelt wurde. Viel sieht man allerdings noch nicht. Lassen wir uns also überraschen, was der Trailer hergeben wird und ob es vielleicht bald noch weitere Nachrichten über eine mögliche Premiere in Europa gibt.

Quelle: cbr.com

Titelbild: © Studio Ghibli