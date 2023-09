Vorschau: The Spirit of the Samurai – 2D-Action-Schnetzler mit hohem Trash-Faktor (gamescom 2023)

Einige unter euch kennen es bestimmt: Man zappt so spät abends durch das Fernsehprogramm und bleibt bei Kabel1 hängen, wo gerade ein alter, trashiger Samurai-Film läuft. Gebannt schaut man sich den Film zu Ende an und es war eine großartige Zeit. Und genau solch ein Erlebnis gibt es nun als spielbare Ausgabe in Form von The Spirit of the Samurai, welches mit Stopmotion-Look und innovativem Katana-Gameplay überzeugen möchte. Wir haben den 2D-Action-Schnetzler mal auf der gamescom 2023 unter die Lupe genommen und dabei mehr als nur Action geboten bekommen.

Ein Samurai, hunderte Dämonen

Ein Dorf wird von Oni, Dämonen aus der japanischen Kultur, angegriffen. Ein Samurai schickt sich an, das Dorf zu retten. So weit, so gut, einfach wird diese Aufgabe allerdings nicht, denn The Spirit of the Samurai ist ein kniffliger 2D-Action-Titel. Wir steuern unsere Katanaschläge mit dem rechten Stick, je nachdem in welche Richtung wir den Stick bewegen, schlagen wir auch mit unserem Katana. Dabei können wir starke Kombos auslösen, bei denen auch unsere Haltung wichtig ist. Im Laufe des Spiels finden wir viele Schwertstile und Haltungen, die wir in unsere Kombo einbauen können. In Kombination mit anderen Waffen wie Pfeil und Bogen sowie einem magischen Speer bieten sich uns viele Kampfmöglichkeiten für verschiedene Gegnertypen, die wir alle gut analysieren sollten.

Fallen und Schleichereien

Doch The Spirit of the Samurai ist nicht nur geprägt von Kampfabschnitten, sondern bietet uns auch ein paar Plattforming-Passagen. Bei diesen müssen wir gut auf unsere Umgebung achten, denn versteckte Fallen können sich überall befinden. In unserer Demo wurden wir mehrmals von gefährlichen Stacheln aufgespießt. Zudem wechseln wir in bestimmten Bereich auch zu anderen spielbaren Figuren, bei denen sich das Gameplay noch einmal ändert. So gibt es eine kleine Katze, die uns auf unserem Abenteuer begleitet. Ihre Abschnitte sind eher mit Stealth-Gameplay versehen, wobei wir ungesehen an den Oni vorbeikommen müssen. Es soll noch einen dritten spielbaren Charakter geben, aber diesen haben wir in unserer Demo nicht zu Gesicht bekommen. Es soll sich dabei wohl um ein kleines Geisterwesen handeln. Wie wohl sein Gameplay aussehen wird?

Stopmotion und schlechtes Dubbing, The Spirit of the Samurai ist das komplette Oldschool-Paket

In seiner Präsentation geht The Spirit of the Samurai einen sehr eigenständigen Weg: Mit einer Mischung aus realer Grafik und einem Knetfiguren-Look gepaart mit Stop-Motion-Animation kommt man eigentlich nicht auf den Gedanken, dass hier ein düsteres Action-Spiel möglich ist. Doch vor allem die Oni wirken durch die Stakkato-Bewegungen sehr bedrohlich und gruselig. Fast genau so gruselig war übrigens die englische Vertonung, welche stark an das Dubbing von eben solchen alten Filmen erinnert. Ob es eine bewusste Stilentscheidung war oder einfach nur schlechte Sprecher eingestellt wurden, das können wir nicht beantworten. Wenn wir aber mit einer geretteten Frau reden und sie uns total emotionslos dankt und vor kommenden Gefahren warnt bzw. darauf reagiert, dann wissen wir nicht, ob wir das so ernst nehmen können oder gar sollen. Hier wird eventuell absichtlich auf eine Art Trash-Faktor gesetzt, welche ja auch ihre Daseinsberechtigung und ein damit einhergehendes Publikum hat.

