Vorschau: New Cycle – Eine erbarmungslose Welt zum neu Besiedeln (gamescom 2023)

Die Welt wurde von Sonneneruptionen getroffen, ihrer Technologie beraubt und stark verwüstet. In diesem Szenario ist die neue Aufbau-Simulation New Cycle angesetzt. Wir müssen also der Menschheit bei einem neuen Anlauf helfen, technische Fortschritte erreichen und die Moral unsere Bürger*innen hochhalten. Wir haben mal einen erste Details zur Survival-Aufbau-Simulation zeigen lassen.

Ressourcen sammeln und Lieferketten bilden, der Klassiker

New Cycle ist ein Paradebeispiel für ein Aufbau-Simulations-Spiel. Ihr errichtet wichtige Gebäude wie zum Beispiel ein Holzlager, in welchem Holzfäller ihre Ressourcen platzieren können. Dabei müssen die Gebäude clever platziert werden, so dass die Lieferketten auch ertragreich und praktikabel sind. Eure Arbeiter*innen müssen aber auch mit Nahrung und Wasser versorgt werden und in einem solchen postapokalyptischen Szenario spielt auch die Moral eine wichtige Rolle. Schließlich müssen wir die Menschen motivieren, nach so einem katastrophalen Ereignis nicht den Mut zu verlieren und von vorne zu beginnen.

Wachsende Ansiedlungen und automatisierte Abläufe

Natürlich wächst eure Kolonie nach und nach weiter heran. Immer mehr Migranten tauchen auf, die ihr aufnehmen könnt. Sie bieten euch neue Arbeitskraft, müssen aber natürlich auch versorgt werden. Hinzu kommt, dass bestimmte Gebäude nicht nur normale Arbeiter*innen benötigen, sondern auch Facharbeiter und Spezialisten. Manche Einrichtungen landen mit erfahrenen Leuten mehr Ertrag, andere benötigen sogar die Expert*innen, um überhaupt in Betrieb genommen werden zu können. Dabei spielt Wissen als Ressource eine wichtige Rolle. Je mehr Wissen ihr anhäuft, desto mehr neue Gebäude könnt ihr errichten. Ein gutes Management ist hier also gefragt und wenn ihr euch gut anstellt, dann stellt eure Kolonie bald eine gut geölte Maschine da. Die Entwickler*innen zogen gar den Vergleich mit Spielen wie Factorio, wo es einfach nur wunderbar ist, den automatisierten Mechanismen zuzuschauen.

New Cycle ist viel größer, als ihr denkt

Gezeigt wurde uns der Sandbox-Modus in einem Wiesen-Biom, welches alle notwendigen Ressourcen bot. Später kommen auch noch andere Biome wie die Tundra oder das Gebirge hinzu, welche viel fordernder sein werden. Von den Naturkatastrophen oder ein aufgrund der Sonnenstürme erzeugtes Chaos in den Jahreszeiten mal ganz zu schweigen. Neben einem freien Bau-Szenario in der Sandbox soll es auch noch Kampagnen mit Szenarien geben. Dazu kommt, dass die Spielwelt selbst noch viel größer ist, als nur die kleine Kolonie, die ihr verwaltet. Später könnt ihr auch auf eine große Weltkarte herauszoomen, wo es viele Ziele gibt, zu denen ihr einen Forschungstrupp zur Erkundung hinschicken könnt. Vielleicht entdecken sie ja eine seltene Ressource oder gar eine andere Kolonie, mit der ihr euch verbünden könnt?

