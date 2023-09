Vorschau: Wildmender – Eure eigene magische Oase in der Wüste (gamescom 2023)

Einen fiesen Bösewicht stoppen und damit eine entführte Prinzessin oder gar die ganze Welt retten, dies ist meist die Prämisse von großen Adventures. Und auch Wildmender hat eine Geschichte, bei der wir mehrere Göttinnen befreien müssen, aber das eigentliche Augenmerk liegt darin, verschiedene Pflanzen zu finden, unseren Garten rund um einen riesigen Baum zu pflegen und auszuweiten und damit eine riesige Wüste wieder mit ordentlich grün zu versehen. Wieso hier aber trotz der eher ruhigen Ausgangslage wahrscheinlich trotzdem ein fesselndes Open World-Abenteuer auf uns zukommt, das haben wir uns auf der gamescom 2023 mal erklären und zeigen lassen.

Eine Wüste voller Magie

Wie gesagt besteht unsere Aufgabe darin, einen blühenden Garten hochzuziehen. Rund um einen gewaltig großen Baum können wir Gräben ziehen und so notwendiges Wasser an seine vorgesehenen Orte fließen lassen, so dass das angepflanzte Grün auch schön gedeiht. Dabei gilt es, die Spielwelt zu erkunden, um neue Exemplare von seltenen Pflanzen zu sammeln, um seinen Garten zu bereichern. Interessant hierbei ist, dass selbst identische Exemplare von zwei Pflanzen nie gleich wachsen, sondern durch zufallsgenerierte Algorithmen alle anders aussehen, eben wie echte Pflanzen. So wird jeder Garten von Spieler*innen anders aussehen. Insgesamt bietet die Wüste vier große Gebiete, die wir erkunden können, um neue Pflanzen zu finden.

Die Magie der Göttinnen wird euch helfen

Doch nicht nur das Sammeln von Pflanzen gehört zu unseren Prioriäten, auch eine magische Rettungsaktion wartet auf uns. Wie bereits erwähnt gibt es tatsächlich auch eine übergreifende Story, welche uns durch das Spielgeschehen begleitet. Göttinnen der Natur wurden von unbekannten Mächten versiegelt und es ist unsere Aufgabe, sie zu befreien und uns ihre Kräfte zunutze zu machen, um die Natur weiter gedeihen zu lassen. In unserer Präsentation befreiten wir zum Beispiel die Göttin des Wassers, welche unsere Fähigkeiten zum Gräben ziehen verbessert und uns nützliche Quellen setzen lässt. Zu weiteren Fähigkeiten zählen zum Beispiel Ranken, die wir an Oberflächen werfen können und damit schneller klettern. Oder wir kreieren Plattformen, mit denen wir Abgründe überwinden können.

Wildmender kann ein richtiger Zeitfresser werden

Die Erkundung der Spielwelt wird wohl der größte Pluspunkt von Wildmender werden. Wenn man nur den Story-Geschehnissen folgt, wird man ca. 30 Stunden im Spiel verbringen können, setzt man sich jedoch das Ziel, die ganze Wüste in ein grünes Wunderland zu verwandeln, so kann man definitiv hunderte Stunden in das Spiel versenken. Dabei kann man, man kennt es mittlerweile von Open World-Spielen wie Zelda und Konsorten, alle Oberflächen erklimmen oder Sanddünen hinabsurfen. Am 28. September wird das Spiel erscheinen und euch die Möglichkeit bieten, die Wüste und sowohl ihre Schönheiten als auch ihre Gefahren selbst zu erkunden.

