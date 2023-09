Vorschau: Hellbreach Vegas – Der Eintritt in die Hölle (gamescom 2023)

Die Hölle hat einige Portal-Guns in die Finger bekommen und sich Zutritt zu Las Vegas verschafft. Das gefällt uns gar nicht und deswegen schießen wir in Hellbreach Vegas alles kurz und klein was mit dem Teufel in Bunde ist. In dem wellenbasierten First-Person Shooter müssen wir alleine oder im Team mehrere Runden Gegnerhorden überleben. Diese werden von Mal zu Mal tödlicher… Das war unser erster Eindruck von der gamescom 2023.



Survival Shooter auf engem Raum



Las Vegas Baby! Doch in diesem Spiel geht es nicht um Glück sondern Skill. Hier gilt es, Köpfe zu linksklicken und Dämonen auszuweichen. Meine erste Runde habe ich im Standard-Modus gespielt, bei dem ich 10 Runden lang überleben musste. Ich habe allein gespielt, aber ein Spiel mit bis zu vier Spielern ist zum Release ebenfalls möglich. Am Anfang startet man in einem kleinen Raum in den mehrere Portale münden. Aus den Portalen strömen Dämonen, die bei ihrem Ableben Schädel und Münzen hinterlassen können. Diese Schädel dienen einerseits dazu neue Bereiche in der Map freizuschalten und den Bewegungsspielraum zu erhöhen. Andererseits können wir zwischen den Spielen im Menü mit den nicht verbrauchten Schädeln kosmetische Anpassungen freischalten. Da gibt es zum Beispiel Farbpaletten für die Waffen, neue Skins und Outfits, neue Maps und Ähnliches. Ganz nett, die Farbpaletten schaltet ihr direkt für alle Waffen frei. Auch sehr nett, es gibt keine Mikrotransaktionen!

Spielautomaten, Gun Game und erstes Gefühl

Als zweiten Modus, habe ich das Gun-Game ausprobiert, was man aus verschiedenen anderen Shootern bereits kennt. Bei Hellbreach Vegas spielt jeder gegen jeden (wobei nur die Dämonen angegriffen werden können) und jeder bekommt zufällig nacheinander verschiedene Waffen zugelost aus einem festen Pool, sodass am Ende alle mit den gleichen Waffen spielen mussten. Nach einer bestimmten Anzahl von Kills wechseln die Waffen jeweils. Der Modus war ganz lustig, wobei ich in beiden Modi das Gefühl hatte, dass sie erst richtig in einer größeren Gruppe wirken. Im normalen Modus gibt es übrigens auch Spielautomaten, in denen man seine Münzen für neue Waffen oder Waffenverbesserungen ausgeben kann. Anhand dieser Verbesserung lassen sich auch bei Endlos-Wellen enorme Schadenswerte erzeugen, wodurch dass Spiel im Endgame zu einem 1-Hit-Kills fest auf beiden Seiten wird.