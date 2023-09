Gewinnspiel – Wir verlosen 5x Sven – durchgeknallt (Nintendo Switch)

Bømwøllen ist zurück! Versuche, alle Schafe aus der Herde zum Höhepunkt zu bringen. Der schwarze Schafbock ist nach einer 16-jährigen Schönheitskur zurück, um mit frischem Wind den Acker zu pflügen. Doch nicht etwa den vom senilen Schäfer Lars, sondern von dessen unzähligen anderen Schafen. Denn nach so einer langen Zeit hat Sven Druck. Mächtigen Druck!

Auf über 25 Arten können der horizontale Tango getanzt, der Kürbis ausgehöhlt und der Spargel gestochen werden. Doch nicht nur Sven hat nach so langer Zeit Bedürfnisse. Auch die Schafe warten nur sehnsüchtig darauf, endlich wieder vernascht zu werden. Spiele den stürmisch-sittenlosen Schafbock Sven und versuche, alle Schafe aus der Herde zum Höhepunkt zu bringen – aber dabei nicht von Schäfer Lars und seinem Hund Wotan geschnappt zu werden! Spritziger und attraktiver als je zuvor! Je länger sie nicht beglückt wurden, desto stärker sinkt ihre Laune. Somit ist Sven gleich doppelt motiviert, sowohl ins Horn zu stoßen als auch die Glocken läuten zu lassen. Doch Vorsicht vor Schäfer Lars und seinem aufmerksamen Hund Wotan, denn die beiden beobachten die Herde mit wachsamen Augen. Wenn sie Sven bei seinem Liebesspiel erwischen, ist Weglaufen angesagt. Sollten sie ihn rechtzeitig einholen, ist das wilde Treiben schnell vorbei.

© 2023 Markt und Technik Verlag GmbH / Releasedatum: 10. August 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Werde zum schwarzen Schaf Wir verlosen zusammen mit dem Markt und Technik Verlag insgesamt fünf Nintendo Switch-Versionen von Sven – durchgeknallt für euch. Gewinner:in 01-05: je 1x Sven – durchgeknallt (Nintendo Switch) Sven - durchgeknallt für Switch SVEN - das Original ist zurück!

Über 25 Arten, die Schafwelt zu beglücken

Das erste Sven-Spiel in echtem 3D, in liebevoller Handarbeit animiert

1-4 Spieler

Plattform: Switch *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Just for fun Welche Stellung findest Du am interessantesten?

Vielen Dank an Markt und Technik Verlag GmbH für die Bereitstellung der Preise.