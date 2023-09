Gewinnspiel – Wir verlosen 2x John Wick: Kapitel 4 (DVD & 4K UHD Blu-ray)

Aus Rache an der Hohen Kammer bringt John Wick in der Wüste von Jordanien ihren Ältesten um – und heizt die Hetzjagd auf ihn damit weiter gefährlich an. Seine Tat ruft mit dem Marquis Vincent de Gramont einen neuen mächtigen Widersacher auf den Plan, der nicht nur John Wicks Verbündete gnadenlos hinrichtet, sondern mithilfe von Erpressung auch alte Freunde gezielt gegen ihn richtet. John Wick muss einen Weg finden, den Marquis auszuschalten. Dabei führt ihn der Kampf um sein Überleben von New York, über Osaka und Berlin bis nach Paris.

Opulent sind aber nicht nur die Drehorte des Action-Krachers. Regisseur Chad Stahelski spielt mit John Wick: Kapitel 4 und in beeindruckenden 2 Stunden und 49 Minuten die Stärken des Franchises erneut formvollendet aus: Eine bis zur letzten Sekunde packende Story, spannende bekannte und neue Charaktere sowie spektakulär, effektiv und brutal inszenierte Hardcore-Action.

John Wick entdeckt einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.

© 2023 LEONINE Distribution / John Wick: Kapitel 4 ist ab 15. September 2023 als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray (darunter auch 3 limitierte SteelBook Versionen) sowie digital erhältlich

Das Bonusmaterial der DVD enthält zwei Featurettes sowie die deutsche Hörfilmfassung. Das Bonusmaterial der Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray beinhaltet darüber hinaus jeweils zehn bzw. neun weitere Featurettes.

Was gibt es zu gewinnen?

John Wick: Kapitel 4 als 4K UHD Blu-ray und als DVD

Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård (Schauspieler)

Chad Stahelski (Regisseur) - Shay Hatten (Autor) - Christoph Fisser (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Keanu Reeves der Meister Welchen Film mit Keanu Reeves findest du bislang am besten?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution für die Bereitstellung der Preise.