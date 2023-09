Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat, fiel es Robert McCall (DENZEL WASHINGTON) nicht leicht, sich mit all den furchtbaren Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat, zu arrangieren. Doch es gelang ihm, etwas Trost darin zu finden, denen, die unterdrückt werden, Gerechtigkeit zu verschaffen. Inzwischen fühlt er sich überraschend wohl in seinem neuen Zuhause im Süden Italiens. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert werden. Als es zu Todesfällen kommt, weiß McCall, was er zu tun hat: Er muss zum Beschützer seiner Freunde werden und es mit der Mafia aufnehmen.

Unter der Regie von Antoine Fuqua ist Denzel Washington erneut in der Hauptrolle dieses Action-Thrillers zu sehen. An seiner Seite agieren Dakota Fanning und David Denman. Das Drehbuch stammt von Richard Wenk, basierend auf der Fernsehserie von Michael Sloan und Richard Lindheim. Als Produzenten fungieren Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Antoine Fuqua, Steve Tisch, Clayton Townsend, Alex Siskin, Tony Eldridge und Michael Sloan. Executive Producer sind David Bloomfield, Tarak Ben Ammar und Andy Mitchell.

Kinostart: 31. August 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Unberechenbar Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Deutschland 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm ‘The Equalizer 3’ plus jeweils einen Rucksack. Gewinner:in 01-02: je 2x Freikarten für den neuen Kinofilm ‘The Equalizer 3’ (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten) plus 1 Rucksack The Equalizer 2 [dt./OV] Amazon Prime Video (Video-on-Demand)

Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders (Schauspieler)

Antoine Fuqua (Regisseur) - Denzel Washington (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Was muss ich für einen Gewinn tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Liebling-Film mit Denzel Washington Welchen Film mit Denzel Washington findest Du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. September 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland für die Bereitstellung der Preise.