Vorschau: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Wir haben den Dimension Shellshock-DLC gespielt (gamescom 2023)

Wow, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders’s Revenge – Dimension Shellshock DLC ist der längste Spieltitel sein, den ich jemals geschrieben habe. Ähnlich lange Action dürft ihr vom neuen Turtles-DLC erwarten, denn in Dimension Shellshock erwartet euch ein neuer Spielmodus, in dem ihr in verschiedenen Dimensionen Gegnerhorden verprügelt, die nach und nach immer stärker werden. Potenziell endlos, solange ihr nicht sterbt, doch der neue Modus hat es in sich….

Cowabunga !

Auf der Gamescom hatte ich die Chance in das neue DLC zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge reinzuspielen mit einem der Entwickler. In Dimension Shellshock gibt es einen neuen Endlos-Modus bei dem ihr mit bis zu 6 Spielern zusammen Shredders Schergen vermöbeln könnt. (Ausgeschlossen lokaler Playstation Multiplayer – hier gehen nur bis zu 4 Mitspieler) Dabei sammelt ihr Kristalle, die es euch ermöglichen in eine neue Dimension zu springen. Die Dimensionen bieten verschiedene Levelhintergründe, Gegner und Bosse. Nach jeder gewonnenen Runde könnt ihr zwischen zwei Belohnungen wählen. Mit dabei sind z.B. kurzzeitige Power Ups, Pizza zum Heilen oder besagte Kristalle um in die nächste Dimension aufzusteigen. Achtung: Je nachdem wie stark die Belohnung ist, die ihr wählt, desto stärker können auch die Gegner der nächsten Runde werden. Wer zu gierig auf wertvolle Belohnungen ist, kann sich auch schon mal auf eine deftige Bossrunde gefasst machen.

Lohnt sich der DLC?

Wer eine lineare Story ähnlich wie im Grundspiel erwartet, wird enttäuscht werden. Viel Spaß haben, kann man mit Dimension Shellshock aber trotzdem. Neben dem neuen Modus, neuen Gegnern und Bossen gibt es auch zwei Neuzugänge bei den Charakteren Karai und Miyamoto Usagi. Die beiden Heldinnen kauen gerne Kaugummi und treten Fußsoldaten in den Hintern. Zum Leidwesen der Fußsoldaten ist ihnen der Kaugummi ausgegangen. Einen neuen Anstrich haben auch die anderen Charaktere bekommen, mit frischen Farbpaletten, von denen einige auch schon für die Besitzer des Grundspiels freigeschaltet werden. Mich haben die Sprünge durch die verschiedenen Dimensionen angenehm an die verschiedenenen Welten aus Turtles in Time erinnert. Und durch das Konzept hatten die Designer ordentlich Möglichkeiten sich auszutoben. Der Schwierigkeitsgrad ist ebenfalls hoch genug, sodass wir einige Durchläufe brauchten um die erste Dimension zu schaffen. Das Spiel erscheint am 31. August auf PC und allen gängigen Konsolen.

Angebot Wild River Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - [Switch] Das krasse Spieldesign versetzt dich zurück in die 80er Jahre

Herrliche vollfarbige Pixelgrafik

Old-School-Gameplay mit super-frischen Mechaniken

Bis zu vier Spieler gleichzeitig

Spiele mit kultigen TMNT-Charakteren und -Fahrzeugen in verschiedenen Gameplay-Optionen

