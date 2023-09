Vorschau: Nightingale – Der Koop Survival sieht richtig gut aus (gamescom 2023)

Seit der Ankündigung von Nightingale 2021 warten wir alle gespannt auf neue Infos rund um das magische Survival Abenteuer. Im Rahmen der gamescom 2023 präsentierten uns die Entwickler eine rund 30 Minuten lange Präsentation, bei der wir mehr über die Geschichte und das Gameplay erfahren konnten.

Durch Portale in das Reich der Feen

Im Zentrum der Geschichte von Nightingale stehen Portale, die in unzählige andere Welten führen. Die Welt der Menschen wurde von Bewohnern jenseits der Portale überrannt. Übrig geblieben ist nur die Stadt Nightingale, die seit Urzeiten einen Pakt mit den Feenwesen hat. Gestrandet in einer fremden Welt, werdet ihr zunächst von einer Fee gerettet und erblickt auch gleich gefährliche Gegner, die euch jagen und euch auch am Betreten von Portalen hindern wollen. Außerdem scheinen wohl ein paar Portale langsam den Geist aufzugeben, es gibt also allerhand Probleme für euch.

Außerdem müsst ihr natürlich auch noch in einer fremden Welt überleben. Zunächst erstellt ihr aber euren Charakter. Hier gibt es eine wirklich große Auswahl an Haaren, Gesichtern und dergleichen. Und auch wenn die Gesichter der Figuren mitunter etwas steif wirken, so sind doch ihre Outfits, Werkzeuge und Waffen teilweise wirklich schick. So richtig los geht das Spiel, wenn ihr eure erste Basis in einer Heimatwelt gebaut habt. Indem ihr es mit einem kleiner Säule markiert, könnt ihr dann auch eure Basis von jeder anderen Welt aus wiederfinden.

Der Survival Aspekt wurde in der Präsentation ziemlich deutlich und könnte im fertigen Spiel wirklich Spaß machen. Nachdem man sich ein Holzhaus zusammengezimmert und bessere Ausrüstung hergestellt hat, kann man diese langsam etwa durch Wände und Böden aus Stein ersetzen. Zur Auswahl stehen aber auch richtig Schicke Konstruktionen, die zum Beispiel an edle asiatische Stile erinnern. Die sind dann aber natürlich auch teurer. Eure Baulust werdet ihr hier also richtig ausleben können.

Nicht ohne meinen Regenschirm

Aber um Dinge herstellen zu können, braucht man auch erstmal die nötigen Ressourcen. Diese findet ihr zum Teil in eurer Heimatwelt. Aber dort gibt es nicht alles, schon bald werdet ihr euer Portal anschmeißen und mit Portalkarten bestücken. Mit denen wird vorgegeben, was euch in der nächsten Welt erwartet. Zum Beispiel waren auf einer Karte Dinosaurier zu sehen und das Portal führte uns dann auch zu einem Wald mit Dinosauriern. Mit den Karten kann so individuell eine Welt mit bestimmten Parametern besucht werden.

Da Dinos oder auch andere Wesen ihre Haut oder Beute nicht freiwillig abgeben, müsst ihr manchmal kämpfen. Dafür stellt ihr erstmal Waffen her, die ihr wollt. Die Auswahl dürfte nicht überraschen und ihr findet klassische Dolche, die schnell und oft treffen, größere Äxte, die langsamer sind und mehr schaden machen und so weiter. Wirklich besonders ist aber euer Regenschirm! Dieser schützt nicht nur vor Regen, sondern lässt euch auch entspannt durch die Luft gleiten. Richtig Fliegen kann man so wohl nicht, aber zumindest entgeht ihr so Fallschaden. Und es sieht schon cool aus.

Ebenfalls sahen die Kämpfe, die die Entwickler gezeigt haben, cool aus. Der größte Gegner war ein Sonnenriese, der auch wirklich riesig war und sogar Magie einsetzte. Die Entwickler bauten ihrerseits große Türme und stürzten sich auf ihn herab und feuerten aus allen Rohren. Im Gegenzug mussten sie Energielanzen und Meteoritenstürmen ausweichen. Gerade in einer Gruppe dürften die Kämpfe großen Spaß machen. Selber spielen könnt ihr Nightingale zum Release am 22. Februar 2024.

