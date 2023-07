gamescom 2023 – Spannende Titel auf dem Indie Arena Booth | Part 1

Die gamescom 2023 rückt langsam aber sicher immer näher und allmählich steigt auch bei uns in der Redaktion die Vorfreude ins Unermessliche. Grund dafür sind die zahlreichen Spiele, die wir uns vor Ort anschauen werden. Manche hinter verschlossenen Türen, manche für alle zugänglich. Zu letzteren gehören auch die Games des Indie Arena Booth. Darunter verbergen sich auch viele Perlen. Damit ihr vielleicht schon mal einplanen könnt, welche Spiele ihr euch vor Ort ansehen wollt, präsentieren wir euch nun fortlaufend eine Auswahl an Spielen, die in der Indie-Halle (Halle 10) zu sehen sein werden.

Gift

Gift ist ein wunderschöner Side-Scroller, welcher viel Action verspricht. Die Hauptfigur erwacht auf einem Luxus-Dampfer, welcher jedoch unterzugehen droht. Nun gilt es sich irgendwie einen Weg durch das Schiff zu bahnen und dabei den über den Weg laufenden Passagieren zu helfen. Ein zentrales Spielelement ist dabei der Wasserpegel. Dadurch, dass das Schiff mehr und mehr mit Wasser vollläuft, verändert sich die Umgebung mit der Zeit. Wenn man etwa einen Raum zu Beginn besucht und dieser quasi trocken steht, kann der gleiche Raum zu einem anderen Zeitpunkt plötzlich unter Wasser stehen. Dadurch ergeben sich auch spielerisch vielfältige Möglichkeiten. So wird es auch immer wieder Puzzle-Elemente geben, die in direkten Zusammenhang mit dem Wasserpegel stehen, um das Weiterkommen zu ermöglichen. Das Spiel von Toydium Inc. & Million Edge Inc. erscheint zu einem noch unbekannten Datum für Windows, Mac, Linux, Playstation, Xbox und Nintendo Switch.

Go-Go Town!

In diesem kunterbunten Spiel schlüpfen die Spieler*innen in die Rolle des/der Bürgermeister*in. Es gilt eine Stadt hoch zu ziehen, die viele Leute anlockt. Dazu muss man Gebäude erbauen und bestehende reparieren, als auch die Stadt zu verschönern. Dazu stehen viele Werkzeuge zur Verfügung, wie Bohrmaschinen, Kettensägen oder Laubbläser. Aber ein Gebäude allein hilft nicht, es muss schließlich auch betrieben werden. Hierzu kann man bestimmen wie Geschäfte etwa aussehen sollen, wer sie betreibt, womit sie ihr Geld verdienen und wie man Lieferketten aufstellt. So bilden sich nach und nach Geschäfte, Restaurants und Imbissbuden aneinander, die allesamt unterschiedlich funktionieren und auch automatisiert werden können. Warenketten müssen festgelegt werden, es bedarf Personal und idealerweise sollte die Infrastruktur auch Katastrophen trotzen. Dann kann man dem Ganzen beim Wachsen zusehen. Mittels Terraforming kann man sogar die Umwelt verändern, sodass man die eigene Stadt komplett nach den eigenen Wünschen gestalten kann. Das Spiel von Prideful Sloth hat zwar noch kein Release-Datum, erscheint aber für PC, Xbox, Nintendo Switch und Playstation.

The Devil Within: Satgat

Das 2.5D Action-Adventure eröffnet den Kampf gegen die Dämonenwelt. Böse Geister übernahmen die Seelen der Lebenden und stürzten die Welt ins Chaos. Zeit aufzuräumen. Mitsamt Schwertkampf und Schießeisen geht es gegen die finsteren Kreaturen. Doch so einfach wie es klingt, ist es leider nicht. Mit jedem besiegten Gegner wird auch ein Teil der bösen Geister auf den Hauptcharakter übertragen. Nun gilt es zusätzlich herauszufinden, wie die böse Macht in ihm kontrolliert werden kann. Die abwechslungsreich gestaltete Welt wird somit zum Schauplatz vieler schneller und actionreicher Kämpfe. Mittels Upgrades schaltet man nach und nach Fähigkeiten frei, um das Portfolio an Angriffen zu erweitern. Der Titel von Newcore Games soll Ende des Jahres für Windows, Linux, Nintendo Switch, Playstation und Xbox erscheinen. Auf der gamescom 2023 könnt ihr es euch aber schon im August anschauen.

Trinity Fusion

Der futuristisch anmutende Action-Plattformer nimmt sich das Thema “Multiversum” zum zentralen Bestandteil. Die sterbenden Multiversen sollen nämlich gerettet werden. Das Spiel präsentiert sich als Rogue-Lite, in welchem man drei Parallel-Ichs in drei verschiedenen Welten spielt. Jene sind eine Mischung aus handgemachten und prozedural-generierten Arealen. Darin kämpft man sich mit einem abwechslungsreichen Arsenal durch die verschiedenen Welten. Das Kampfsystem kommt dabei sehr flott daher. Gleiten, Ausweichen, Springen und Sprinten trifft auf eine üppige Auswahl an Waffen und Fähigkeiten. Das Arsenal wächst nach und nach an und erweitert das Portfolio. Gepaart mit der hohen Geschwindigkeit, sollte keine Langeweile aufkommen. Das Spiel ist seit April im Early Access und kommt auf Steam mit 85% auch sehr gut an. Der feste Release ist dann in 12-18 weiteren Monaten geplant. Die gewählten Systeme hierfür sind Windows, Playstation und Xbox.

Imagine Earth

Das letzte Spiel in dieser Liste aus Part 1 ist Imagine Earth. Kolonialisieren im Weltraum ist hier angesagt. Die Mischung aus Planeten-Simulation und Aufbau-Strategie lässt euch Kolonien erbauen und erwachsen. Diese baut ihr aus, verkauft Güter und erweitert euren Einflussbereich. Doch Wachstum hat Konsequenzen, denn es gilt einen Mittelweg zwischen Profiten und den Wünschen der Bevölkerung in den Kolonien nachzugehen. Denn Wachstum zieht auch Themen wie Abgase mit sich, die das Klima eines Planeten beeinflussen. Schmelzende Polarkappen sorgen so beispielsweise für Überflutungen. Was hier wohl als Inspiration gedient hat? Zu allem Überfluss werden eure Forschungen und Ausbeut…Erwirtschaftungen von Ressourcen von weiteren Faktoren gestört. Umweltkatastrophen wie Vulkanausbrüche oder Meteroiteneinschläge gehören genauso dazu, wie Weltraumpiraten und Alien-Invasoren. Imagine Earth hat also alles zu bieten. Kampagnen, interstellare Kolonialisierung, Gewinnung von Ressourcen, Handel, Verteidigung, Forschung & Entwicklung, als auch ein Planeten-Editor. Das Spiel ist zwar schon seit einer ganzen Weile erhältlich, wird aber auch weiter fleißig mit Content gefüttert.

Weitere Spiele, die auf dem Indie Arena Booth zu sehen sein werden, präsentieren wir euch im kommenden Part 2.

