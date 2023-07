gamescom 2023 – Die Gaming ohne Grenzen-Awards erobern Köln

Videospiele sind für alle da. Was auf den ersten Blick logisch klingt, ist längst nicht selbstverständlich. Denn ohne extra entworfene Hardware oder Sondereinstellungen kann es Gamerinnen und Gamer mit Behinderung oftmals schwer fallen, die Videospiele ihrer Wahl anzuschmeißen. Um diesem wichtigen Thema Aufmerksamkeit zu schenken, veranstalten der Mobilfunkanbieter congstar sowie die Initiative Gaming ohne Grenzen eine Preisverleihung im Rahmen der gamescom. Ausgezeichnet werden sollen unter anderem Videospiele, Hardware und Einzelpersonen, die durch inklusive und barrierearme Gaming-Inhalte auf sich aufmerksam gemacht haben.

Preisverleihung am 23. August

Die Preisverleihung der Gaming ohne Grenzen-Awards soll am 23. August im Rahmen der gamescom in Köln stattfinden. Interessierte können die Veranstaltung am congstar Messestand in Halle 9.1 verfolgen. Die Preise werden in fünf Kategorien von einer buntgemischten Fachjury verliehen. Neben den Kategorien „Spiel national“ und „Spiel international“ werden außerdem Preise in den Kategorien „Repräsentation“, „Hardware und Peripherie“ sowie „Persönlichkeit“.

„Wir sind stolz, als Förderer von Gaming ohne Grenzen diese Preisverleihung zu ermöglichen“, sagt Timo Wakulat, Senior Manager PR und Pressesprecher von congstar. „Zudem sehen wir die gamescom als perfekte Bühne, um nicht nur erneut die Dringlichkeit von Inklusion im Gaming zu

betonen, sondern zum ersten Mal auch das Engagement ambitionierter Spiele und Persönlichkeiten auszuzeichnen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Titelbild: © Pressemitteilung

Quelle: Pressemitteilung