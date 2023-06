10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Couchmaster CYCON² von nerdytec (nerdytec)

Bei bestimmten Spielen will man manchmal einfach mit Maus und Tastatur spielen, auch an der Konsole. Ob nun die Steuerung damit präziser ist oder man es schlicht und einfach lieber mag. Der neue CYCON² von nerdytec achtet dabei besonders auf den gebeutelten Rücken der Gamers, indem er euch mit komfortablen Stoffkissen ergnonomische Entlastung bietet. Durch die sechs USB-3.0-Ports könnt ihr zudem allerlei Zubehör anschließen, während ihr Krimskrams in den Seitentaschen verstauen könnt. Der Tisch kommt zwar bereits mit einer Maus, einer Tastatur und sogar einem Mauspad bei euch an, ihr könnt aber natürlich auch eure eigenen Lieblingsgeräte anschließen.

Wer hier Interesse daran hat, kann den Couchmaster CYCON² für 155 € bei nerdytec bestellen. Dort kann man auch noch Zubehör wie Handy- oder Tablethalter gleich dazu wählen.

© 2023 nerdytec

Was gibt es zu gewinnen?

Das Fanpaket für alle Nintendo-Fans Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: nerdytec Gewinner:in 01: Couchmaster CYCON² Couchmaster® CYCON² Fusion Grey, Couch Gaming Auflage für Maus & Tastatur (für PC, PS4/5, Xbox One/Series X), ergonomisches Lapdesk für Couch & Bett ✔ PREMIUM QUALITÄT – Die CYCON² Gaming Auflage der Marke Couchmaster überzeugt mit ihrem ergonomischen Design und ihrer erstklassigen Premium-Qualität. Praktische Funktionen sowie 6 USB-3.0.-Ports treffen auf maximalen Komfort – der Traum eines jeden Gamers!

✔ BOARD IST NICHT FIXIERT - So lässt sich der Couchmaster individuell an jede Körpergröße anpassen. Zum Aufstehen wird das Board einfach auf eine Seite geschoben. Dank der dreiteiligen Konstruktion ist es auch schnell und leicht zu verstauen.

✔ INTELLIGENTES DESIGN – Der CYCON² verfügt über 6 USB-3.0.-Ports, mit welchen alle benötigten Eingabegeräte angeschlossen und am Schnell-Ladeport aufgeladen werden können – und das genau da, wo du sitzt. Dabei sorgt das interne Kabelmanagement für eine aufgeräumte Handhabung!

✔ HÖCHSTE ERGONOMIE – Die Couch Gaming Auflage wurde von der Uni Wuppertal entworfen und designt. So ist eine patentierte Ergonomie entstanden, welche mit Hilfe von seitlichen Stützkissen für eine rückengerechte Sitzhaltung sorgt. Die Nackenmuskulatur wird optimal entlastet!

✔ RESSOURCEN SCHONEND – Die kompakten Kissen bestehen aus hochwertigem Memory-Kaltschaum und sind mit einem edlen und waschbaren Wildlederlook-Bezug versehen. So lassen sich die Kissen bei der Verpackung vakuumieren, was Ressourcen & Umwelt schont! Auch die Auflage besteht aus recyceltem Kunststoffmaterial. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Couch oder Schreibtisch? - Deine Entscheidung! Welches Team bist du? Team Couch oder Team Schreibtisch mit Gamingstuhl?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 06. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an nerdytec für die Bereitstellung der Preise.