10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 8x AEW: Fight Forever (THQ Nordic)

AEW: Fight Forever erscheint am Donnerstag, den 29. Juni 2023, für PC, PS4/5, Xbox One und Series S/X sowie Nintendo Switch und wird bereits jetzt für seinen Retro-Ansatz im Design mit handgefertigten Animationen und nostalgischem Arcade-Feeling gefeiert. AEW: Fight Forever bietet den Fans zum ersten Mal die Möglichkeit, Wrestling-Moves auszuführen, die sie nur in der äußerst beliebten AEW-Sendung gesehen haben. Online-Koop-Wrestling wird mit Tag-Team-Matches, bei denen mit einfachen Befehlen Sequenzen von Team-Manövern ausgeführt werden, auf ein völlig neues Niveau gehoben. Spielmodi wie Ladder Match, Explodierender Stacheldraht und Casino Battle Royale sowie eine große Auswahl an beliebten AEW-Wrestlern, ein Karrieremodus, individuell anpassbare Wrestler, charakteristische AEW-Arenen, verschiedene Matcharten und guter, alter, nicht sanktionierter Spaß erwarten dich

Unsere gamescom Preview vom letzten Jahr findest du hier:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2023 THQ Nordic / All Elite Wrestling

Was gibt es zu gewinnen?

Der Fight für die gute Show Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: THQ Nordic Gewinner:in 01-02: je 1x AEW: Fight Forever (für PlayStation 4/5)* Gewinner:in 03-04: je 1x AEW: Fight Forever (für Xbox)* Gewinner:in 05-06: je 1x AEW: Fight Forever (für Nintendo Switch)* Gewinner:in 07-08: je 1x AEW: Fight Forever (für Steam PC)* *Alle Gewinne werden als digitalen Code an den / die Gewinner:in per E-Mail versendet. Angebot AEW: Fight Forever - PlayStation 5 Kombiniert Retro-Arcade-Wrestling mit den innovativen Finishern und Moves von All Elite Wrestling

Das Kämpfer-Aufgebot führt die größten Legenden mit brandneuen AEW-Stars zusammen, die alles geben!

Single, Tag Team, 3-Way, 4-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death und Online-Koop-Multiplayer-Matches!

Online-Koop-Multiplayer!

Tag-Team-Matches bestehen aus einer Abfolge von Team-Manövern, die mit einfachen Befehlen ausgeführt werden *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Fight! Welcher Wrestling-Star von All Elite Wrestling ist dein Favorit?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 05. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an THQ Nordic für die Bereitstellung der Preise.