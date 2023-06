Bis zur Glotze – Der Pride Month 2023: Queere Inhalte in Filmen & Games | Folge 118

Es ist wieder soweit: Es ist Juni, das heißt Pride Month! Wie auch im letzten Jahr widmen wir zu diesem besonderen Anlass eine ganze Folge von Bis zur Glotze aktuellen queeren Spielen und Serien. Tobias und Julia besprechen, was dieses Jahr in der Medienlandschaft bereits passiert ist und worauf wir uns 2023 noch freuen können.

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:01:39) – Pathfinder DLC The Last Sarkorians // Old Gays

(00:03:56) – Baldur’s Gate 3 // Normalisierung von Queerness in Videospielen

(00:13:26) – Heartstopper Staffel 2 // Körperideale (besonders in der schwulen community)

(00:19:29) – Spider-Man: Across the Spiderverse // Zensierung von Queerness

(00:24:26) – The Witcher Staffel 3  Jaskiers neue männliche Love Interest

(00:30:16) – Shadow and Bone Staffel 2  Wylan und Jesper

(00:33:36) – Queen Charlotte und zwei schwule Diener

The gays stay winning

In dieser (zugegebenermaßen leider etwas kürzer ausfallenden) Episode von Bis zur Glotze geht es um die queere Community und wie sie aktuell Repräsentation in Games und Serien und Filmen erfährt. Und das sieht gar nicht so schlecht aus! Tatsächlichen haben Tobias und Julia fast nur positive Beispiele zu besprechen. So werden Pathfinder und Baldur’s Gate für ihre diverse Aufstellung an Charakteren und Love Interests gelobt. Und auch Serien wie Shadow and Bone und Queen Charlotte, das Bridgerton Spin-Off, können Erfolge verzeichnen was eine gelungene und spannende Repräsentation queerer Charaktere und Liebesgeschichten anbelangt.

Etwas Kritik erntet The Witcher – nicht, weil die Serie schlecht repräsentiert, sondern eher wegen der Auswahl der Love Interests. Und was wäre der Pride Month ohne eine Diskussion über die Art und Weise wie große Konzerne queere Inhalte in queer-feindliche Länder vermarkten? Anhand von Spider-Man:Across the Spiderverse wird auch hierüber kurz gesprochen. Neben diesen medienbezogenen Inhalten geht es aber auch um generellere Themen wie die großen Fortschritte, die Videospiele in den letzten 10 Jahren im Bereich LGBTQIA+ gemacht haben, oder eine akkurate Darstellung der Demografie der queeren Community in modernen Medien.

Moderation: Tobias

Redaktion: Julia