Ozi – Voice of the Forest – Mit Animationen zur Klimarettung

Ozi – Voice of the Forest vereint einen herzlichen und tierischen Animationsfilm mit der Gefahr des Konsums und der Klimakrise. Dabei ist nicht überraschend, dass Leonardo DiCaprio als einer der Produzenten für ein solches Projekt auftritt. Als Aktivist für die Umwelt und Nachhaltigkeit hat er schon vieles für kommende Generationen getan. Mit der Produktion von Mikros Animation soll nun auch das Kino für diese Zwecke genutzt werden.

Ozi – Voice of the Forest bringt zum Nachdenken anregende Unterhaltung ins Kino

Von Pixar und Disney sind die Zuschauer*innen gewohnt, dass bei jeder ach so emotionalen und herzhaften Geschichte auch eine tiefere Bedeutung für die ganze Familie mitschwingt. Quasi die Fusion aus Spaß und Platon. In eine ähnliche Kerbe will auch Ozi – Voice of the Forest einschlagen. Ein kleines Orang-Utan Kind verliert seine Familie dank der Zerstörung seiner Heimat, dem Regenwald. Als Weise muss sich Ozi weiter durchs Leben schlagen, da der Wald für Palmöl abgeholzt wird. Damit dieser Film trotz des ernsten Themas viel Freude mitbringt, holte man Filmschaffende die bereits an Filmen wie Wall°E, Oben und Die Unglaublichen mitwirkten. Und obendrauf schwingt natürlich der Name Leonardo DiCaprio überall mit. Wie viel Einfluss der Schauspieler auf den Film hatte, kann man anhand seiner Produzenten Rolle nicht sagen. Dennoch wirkt sich die Nennung in den Credits bestimmt positiv auf mediale Präsentation aus.

Annecy Vorstellung sorgt für einen kleinen Hype

Der Film wurde auf dem Filmfestival in Annecy präsentiert. Gesprochen werden die Figuren von einigen bekannten Schauspieler*innen und Synchronsprecher*innen unter anderem: Amandla Stenberg, Laura Dern, Djimon Hounsou und Donald Sutherland, aber auch hinter der Kamera können wahre Talente gefunden werden. Keith Chapmann, bekannt als PAW-Patrol Genie und Rodrigo Blaas, welcher die Folge Sith aus Star Wars Visions mitkreierte. Bei einem Screening in Los Angeles waren Kinder zum Teil so begeistert von Ozi – Voice of the Forest, dass die Eltern mehrmals angerufen und nach einem zweiten Screening gefragt haben. Wann der Film bei uns in Deutschland erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Quelle: Variety

Titelbild: © Mikros Animation