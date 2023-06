Die Games-Charts in KW 23.2023 – Diablo 4: Nicht einmal der Tod kann euch retten!

Die Hölle bricht los in den Games-Charts in KW 23. Bereits 2019 wurde Diablo 4 angekündigt – jetzt fast vier Jahre später ist es endlich soweit. Nachdem Blizzard in letzter Zeit eher für negative Schlagzeilen sorgte, scheinen die Fans vom teuflischen Hack’n’Slay-Abenteuer bisher äußerst begeistert zu sein. Das hybride Spielerlebnis zwischen Diablo 3 und 2 Flair kommt gut an. Das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider…

Die Games-Charts in KW 23 – Ein infernaler Start



Diablo 4 belegt zum Start direkt drei Mal die Führung und verbannt Hogwarts Legacy auf PS5, Xbox Series und PS4 auf Platz Zwei. Auf der PS4 kann GTA V zumindest seinen zweiten Platz halten.



Nintendo bleibt von Lilith und den anderen Übeln der Hölle verschont. Hier machen The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe das Podium weiterhin unter sich aus.



Ansonsten überholt die Platinum Edition vom Landwirtschaftssimulator 22, die Standard-Ausgabe. Die Führung bleibt also in der Farmerfamilie. Nächste Woche erwartet uns wieder ein bunter Blumenstrauß an neuen Game-Veröffentlichungen. Wer schon mal reinschauen will, wird hier fündig.

Angebot Diablo IV Standard Edition [Pre-Purchase] | Xbox One/Series X|S - Download Code Jetzt vorbestellen! Spielbar am 12. Juni 2023

Preordina digitalmente Standard Edition di Diablo IV e ricevi la cavalcatura Portaluce*, l'armatura cavalcatura Mantello della Fede e fino a 4 giorni d'accesso anticipato all'uscita di Diablo IV**.

Diablo IV ist das Action-RPG der nächsten Generation, in dem es endlose Scharen des Bösen abzuschlachten, zahllose Fertigkeiten zu meistern und in alptraumhaften Dungeons legendäre Beute zu ergattern gilt.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Gfk Entertainment