F1 Manager 2023 – Releasedatum bekannt gegeben

Frontier Developments hat heute das Release-Datum von F1 Manager 2023 bekannt gegeben, der Strategie-Simulation im F1-Universum. Mit dem 2022er Teil feierte Frontier das Debüt im Rennspiel-Kosmos. Anders als in der Rennsimulation von EA, agiert man im Manager als Teamchef.

F1 Manager 2023 erscheint diesen Sommer

Der F1 Manager 2023 erscheint schon bald für PC und Konsole. Am 31. Juli erscheint das Management-Spiel, mit der offiziellen F1-Lizenz, digital für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Eine physische Version erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Erneut schlüpfen wir in die Rolle eines F1-Teamchefs, verwalten unseren Rennstall, legen Rennstrategien fest und arbeiten uns nach und nach an die Spitze des Grids. Dazu setzt man sich nicht hinter das virtuelle Steuer, sondern beobachtet das Geschehen aus der TV-Perspektive. Je nachdem welche Setups man wählt, fällt die Performance auf der Strecke aus. Es wird auch eine Deluxe-Edition des Spiels geben, mit der ihr bereits 4 Tage vorher loslegen könnt. Dazu enthält es sogar noch ein exklusives Szenario. Den Titel könnt ihr zudem auch bereits vorbestellen.

