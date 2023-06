Die Games-Charts in KW 22.2023 – Hadouken! Street Figher 6 auf dem Vormarsch

Bei den Games-Charts in KW 22 geht es heiß her. Diablo 4 steht vor der Tür und wird die nächste Woche ordentlich aufmischen. Bis dahin hat es sich ein neuer Challenger gemütlich in den Charts gemacht: Street Fighter 6. Der alte Capcom Beat-em-Up-Klassiker geht in die nächste Runde und hat viele alte Bekannte und neue Gesichter mitgebracht.

Die Games-Charts in KW 22 – Kultknüppelei in neuem Gewand



Street Fighter 6 legt ordentlich los. Mit drei unterschiedlichen Spielmodi und frischer dynamischer Grafik boxt sich das Fighting Game auf Platz Zwei der Xbox Series- und PS5-Charts. Bei der PS4 reicht es immerhin für die siebte Stelle.

Davon abgesehen tut sich nicht so viel in den Rankings – die Ruhe vor dem Höllensturm? Als weiterer Neueinsteiger platziert sich das Echtzeit-Strategiespiel Company of Heroes 3 auf Position Vier bei der Xbox Series und auf Nummer Sieben bei der PS5.



Ansonsten verteidigt Jedi: Survivor weiter die Xbox Series Krone und Hogwarts Legacy holt sich sein magisches Vorrecht auf den ersten Platz bei der PS5 zurück. Switch und PC werden derweil weiter von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und dem Landwirtschafts-Simulator 22 beherrscht.

Street Fighter brandneue Spielmodi: Die Street Fighter-Serie definiert weiterhin das Fighting-Game-Genre neu – mit der Einführung drei neuer grundlegender Modi – Fighting Ground, World Tour und Battle Hub.

Fighting Ground: Street Fighter 6 verbindet die Kern-Fighting-Modi vorheriger Titel – inclusive des ArcadeModus, Online-Kämpfen, Trainingsmodus, lokalen Kämpfen und mehr – zur Fighting Ground-Erfahrung

World Tour: World Tour ist ein immersiver Einzelspieler-Story-Modus der die Grenzen des Fighting GameGenres durchbricht und es Spielern ermöglicht, mit ihrem Avatar ihre ganz eigene Legende zu erschaffen.

Battle Hub: Battle Hub ist die Destination für Spieler*innen, die neue und einzigartige Wege suchen, mit Kämpfer*innen aus aller Welt zu interagieren und kommunizieren.

Quelle: Gfk Entertainment