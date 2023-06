Diablo IV – Halsey und SUGA von BTS im Musikvideo zu “Lilith”

Seit heute könnt ihr endlich Diablo IV spielen! Nachdem Blizzard bereits mit einer drei Meter großen Lilith Statue am 05. Juni 2023 in Berlin für Aufsehen sorgte, wurde jetzt zum Release des Spiels ein Musikvideo zur Diablo IV Hymne “Lilith” veröffentlicht. Den Song singen die berühmten Musiker Halsey und SUGA, bekannt als Mitglied der KPop Gruppe BTS.

Diablo IV glänzt mit Stars im Musikvideo zu Lilith

Passend zum Start von Diablo IV gibt es nun ein imposantes Musikvideo zum Lied des Spiels, welches passend “Lilith” heißt. Zu sehen ist dort die Sängerin Halsey, wie sie begleitet von Spezialeffekten durch eine prunkvolle Kapelle geht. Passend zu Lilith gibts natürlich auch viel Blut. Mit dabei ist ebenfalls SUGA, den viele aufgrund der immens erfolgreichen Band BTS kennen dürften.

Gedreht wurde das Video unter anderem auch in der Jesuitenkapelle in Cambrai in Frankreich. Blizzard hat sogar extra Gemälde mit Charakteren aus Diablo IV angebracht, die im Video zu sehen sind. “Ich bin begeistert, dass ich mit SUGA von BTS an einer neu gestalteten Version von “Lilith” für die Diablo IV-Hymne zusammenarbeiten darf!”, sagt Sängerin Halsey über ihre Beteiligung am neusten Spiel der bekannten Reihe. Sie sei selber großer Diablo Fan, weshalb sie sich besonders freue mit ihrem guten Freund SUGA das Lied performen zu können.

Das Musikvideo findet ihr unten. Diablo IV könnt ihr für 69,99 Euro in der Standard Edition für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erwerben.

Titelbild: © Blizzard Entertainment