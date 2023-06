gamescom 2023 – Team17 und astragon bestätigen Teilnahme

Die Vorbereitungen für die gamescom 2023 laufen bereits im vollen Gange und nach und nach steigt die Anzahl an teilnehmenden Unternehmen. Teil dessen wird nämlich auch Team17 und astragon sein. Dies wurde heute offiziell bestätigt.

Die Team17 Group ist erneut auf der gamescom 2023 vertreten

Die Team17 Group, zu der astragon Entertainment und Team17 gehören, gab heute die Teilnahme an der Kölner Messe bekannt. In der Business Area wird es exklusive Einblicke in neue Projekte und Entwicklungen geben, von denen wir auch hier bei NAT-Games berichten werden. Aber auch in der entertainment area wird man vertreten sein. Team17 ist bekannt als Indie-Publisher. Im Portfolio befinden sich Spiele, bzw. Marken, wie Worms, Hell Let Loose, Overcooked!, The Escapists oder Golf with your Friends. Was davon auf der gamescom zu sehen sein wird, verriet der Publisher noch nicht.

astragon Entertainment ist hingegen bekannt für die beliebten Simulatoren. Ob Bau-Simulator, Police Simulator, Bus-Simulator oder Firefighting Simulator, der Publisher hat ein klares Portfolio. Mit welchen Titeln aber hier zu rechnen ist, wissen wir ebenfalls noch nicht. In den kommenden Wochen könnte hier allerdings mehr und mehr Klarheit herrschen. Nach Nintendo und Ubisoft ist die Teilnahme von Team17 Group plc ein weiteres positives Signal für die Messe. Diese findet, nach dem Comeback im letzten Jahr, erneut vor Ort in Köln statt und öffnet vom 23. – 27. August die Tore. Unser ultimativer Messe-Guide dient euch dabei erneut als Übersicht und Ratgeber, was es zu entdecken gibt und was ihr vor Ort beachten müsst.

Quelle: Team17 Group plc