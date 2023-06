Alle Gaming Showcase-Events 2023 in der Übersicht

Mit den steigenden Temperaturen klimmt auch erneut die Vorfreude unter Gamer*innen fortgeschrittenen Jahr in die Höhe. Denn mit dem Blick auf den bevorstehenden Sommer kündigen sich wieder einmal viele Events und Shows an, die uns viele Neuankündigungen versprechen. Denn anders als noch vor einigen Jahren, sind diese nicht mehr gebündelt auf der E3 zu finden, sondern verteilen sich nun zunehmend. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, haben wir eine Übersicht erstellt, damit ihr keines der Events verpasst!

Keine E3 2023, dafür viele kleine Events

Die E3 2023 wurde abgesagt. Das Traditionsevent findet nicht mehr statt und die Zukunft sieht düster aus. Auch, weil die Publisher andere Wege gefunden haben. Eigene Shows oder Directs sind hier der neue Weg. Davon gibt es 2023 eine ganze Menge. Nicht nur Xbox, Playstation und andere große Namen hosten hier ihr eigenes Event, auch so manche kleinere Show findet statt. Wann ihr für was und wo einschalten müsst, haben wir zusammengefasst:

Humble Games Showcase 2023

Datum: 18. Mai 2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr (Stream)

Dauer: unbekannt

Indie Live Expo 2023

Datum: 20. & 21. Mai 2023

Uhrzeit: 12 Uhr (Stream)

Dauer: unbekannt

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Die Indie Live Expo präsentiert euch hunderte Indie Games von Studios rund um den Globus verteilt. Ob Single Devs oder kleine Studios, hier findet sich nahezu alles. Das Event ist auf zwei Tage aufgeteilt. Die eigentliche Show findet am 20. Mai statt, am Tag darauf gibt es zudem noch eine Aftershow und eine Preisverleihung.

Playstation Showcase (unbestätigt)

Datum: 24. Mai 2023

Uhrzeit: 22:00 Uhr

Dauer: 1 Stunde

UPDATE vom 17.05.2023: Das Event wurde seitens Sony nun offiziell angekündigt. Die Infos wurden oberhalb ergänzt.

Die Gerüchte reißen nicht ab. Branchen-Insider berichten von einem Event, welches noch im Mai stattfinden soll. Gezeigt werden soll u.a. Spider-Man 2, Wolverine, zahlreiche Multiplayer-Live-Service-Games, als auch ein neues Projekt des Studios hinter Ghost of Tsushima. Manche sprechen von einem der größten Events in der Historie von Playstation.

Marvelous Game Showcase

Datum: Ende Mai 2023

Uhrzeit: Unbekannt

Dauer: Unbekannt

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Info folgt

Der Publisher kündigte ein Event für Ende Mai an. Konkrete Daten gibt es jedoch noch nicht. Jedoch könnten wir mehr Insides zu den bevorstehenden Ankündigungen wie Loop8: Summer of Gods oder Story of Seasons: A Wonderful Life erwarten.

Meta Quest Gaming Showcase

Datum: 01. Juni 2023

Uhrzeit: 19 Uhr

Dauer: ca. 40 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube, Facebook, Meta Horizon Worlds

Der Meta Quest Gaming Showcase wird euch mit zahlreichen Updates und Neuankündigungen zu VR-Games versorgen. Konkrete Infos oder Teaser hat Meta hierzu aber noch nicht bekannt gegeben.

Guerilla Collective

Datum: 7. Juni 2023

Uhrzeit: 18 Uhr

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Der Guerilla Collective Showcase präsentiert wieder vorrangig kleinere Titel aus dem Indie-Kosmos.

Black Voices in Gaming

Datum: 8. Juni 2023

Uhrzeit: 19 Uhr

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Black Voices in Gaming ist eine von people of colour geführte nonprofit Organisation, die sich für mehr Inklusion im Gaming einsetzt. In dem Zuge geht es natürlich auch um people of colour in der Entwicklerszene, was die Menschen kulturell in Bezug auf Gaming bewegt und welche kommenden Spiele dies vor allem repräsentieren.

Summer Game Fest 2023

Datum: 8. Juni 2023

Uhrzeit: 21 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Hier könnt ihr den Stream verfolgen: YouTube, Twitch, Facebook

Erst durch Corona und die Absage der E3 entstand das Summer Game Fest, welches von Geoff Keighley ins Leben gerufen wurde. Auch dieses Jahr findet die Show wieder statt, die zahlreiche Spiele unterschiedlicher Publisher zeigt. Bestätigt sind über 40 Publisher, darunter Activision, Capcom, Xbox, Playstation, EA, SEGA und Bandai Namco.

Devolver Digital Summer

Datum: 8. Juni 2023

Uhrzeit: 23:59 Uhr

Dauer: unbekannt

Hier könnt ihr den Stream live verfolge: Youtube

Am 8. Juni legt auch Devolver wieder einen Showcase hin, wieder digital und wieder mit viel Humor. Dafür steht Devolver und das ist sicher einer der Gründe, warum viele Leute hier gern einschalten. Darüber hinaus bekommen wir aber auch wieder Neuankündigungen zu Spielen und Infos zu spielbaren Demos.

Xbox Games Showcase

Datum: 11. Juni 2023

Uhrzeit: 19 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: YouTube, Twitch, Facebook

Dieses Mal nennt es sich wieder nur noch Xbox Showcase, denn nach der Bethesda-Übernahme tauchte auch deren Name im Titel auf. Fehlen dürften die Bethesda Games aber trotzdem nicht. In ca. 90 Minuten soll es zahlreiche Updates zu Spielen und viele Neuankündigungen geben. Ob Hellblade 2, Fable, Avowed, Warner Bros. oder Forza Motorsport. Es sollte viel zu sehen geben.

Starfield Direct

Datum: 11. Juni 2023

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Dauer: 30 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: YouTube, Twitch, Facebook

Direkt nach dem Xbox Showcase findet die Starfield Direct statt. Das heißt, Starfield solltet ihr in den ersten 90 Minuten nicht erwarten, sondern es wird ein eigenes Event geben. Darin wird man ausführlich auf die Features des Spiels eingehen.

PC Gaming Show

Datum: 11. Juni 2023

Uhrzeit: 22 Uhr

Dauer: etwas unter 2 Stunden

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Erneut findet die PC Gaming Show statt und dürfte neben vielen kleineren oder AA-Spielen auch einige größere Überraschungen für uns bereit halten. Die Show folgt im Anschluss an den Xbox Games Showcase und sorgt zumindest für ein bisschen altes E3-Feeling.

Future Games Show

Datum: 10. oder 11. Juni 2023

Uhrzeit: 21 Uhr

Dauer: Zwischen 80 und 120 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Gamesradar präsentiert wieder eine Reihe von spannenden Spielen, die abseits des großen Rummels der AAA Games vertreten sind. Allzu viel ist noch nicht bekannt, doch in den kommenden Wochen wird es hier sicher mehr und mehr Neuigkeiten geben. Dies ist eine von drei Futures Games Shows in diesem Jahr.

Ubisoft Forward

Datum: 12. Juni 2023

Uhrzeit: 19 Uhr

Dauer: ca. 60 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, Youtube

Ubisoft muss nach all den Verschiebungen liefern. Ein heißer Kandidat für das Event ist demnach mal wieder Skull & Bones. Darüber hinaus warten wir gespannt auf erstes Gameplay zu Assassin’s Creed: Mirage. Wir dürfen gespannt sein.

Capcom Showcase

Datum: 12. Juni 2023

Uhrzeit: 23:59 Uhr

Dauer: ca. 36 Minuten

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Youtube

Relativ kurzfristig mogelt sich auch noch Capcom in die Reihe der Showcase-Events. Der japanische Publisher wird in ca. 36 Minuten natürlich Neuankündigungen, aber womöglich auch Updates zu bereits erschienen Spielen bereit halten. Zudem möchte man die Gelegenheit nutzen, um das 40-jährige Jubiläum zu feiern.

GDC Showcase

Datum: 27. – 29. Juni 2023

Eine Übersicht über alle Einzel-Events findet ihr hier.

Die GDC präsentiert über mehrere Tage verteilt neue Infos zu Spielen und Entwicklungsprozessen. Das Event ist vorrangig an Developer und Developer Studios gerichtet.

San Diego Comic Con 2023

Datum: 20. – 23. Juli 2023

Eine Übersicht zum Programm findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Comic Con ist die ultimative Anlaufstelle für Comic-Fans. Darüber hinaus gibt es aber auch neue Infos und Neben-Events zu Popkulturellen Dingen aus der Film- und Videospielwelt.

QuakeCon 2023

Datum: 10. – 13. August

Das Event kehrt nach drei Jahren wieder auf die physische Bühne zurück. Zuletzt hielt man nur digitale Events ab, doch nun geht es wieder zurück in die Hallen, um sich mit anderen zu connecten und insbesondere, um mit anderen zu zocken. Der Fokus liegt, wie in alter Tradition, darin seinen PC mitzubringen. Wer nicht vor Ort sein kann, wird das Spektakel auch im Stream verfolgen können.

THQ Nordic Showcase 2023

Datum: 11. August 2023

Uhrzeit: 21 Uhr

Dauer: unbekannt

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube, Steam

THQ Nordic präsentiert einmal mehr spannende Neuankündigungen aus dem eigenen Haus, als auch auch Updates zu bereits angekündigten Spielen. Outcast 2

gamescom Opening Night Live 2023

Datum: 22. August 2023

Uhrzeit: 20 Uhr

Dauer: 2 Stunden

Hier könnt ihr den Stream live verfolgen: Twitch, YouTube

Erneut live vom Kölner Messegelände präsentiert Geoff Keighley wieder einmal das Vorprogramm zur großen Messe. In gewohnter Manier sehen wir wieder viel Neues. Manches davon für die Zukunft, manches wiederum können wir dann im Anschluss auch direkt auf der Messe sehen oder spielen. Welche Publisher allerdings etwas auf der Opening Night Live präsentieren werden, ist noch nicht bekannt.

gamescom 2023

Datum: 23. – 27. August 2023

Uhrzeit: 9 bis 19 Uhr, bzw. 9 bis 20 Uhr

Nach der Opening Night Live geht es auch natürlich so richtig mit der Messe los. Nach der digitalen Corona-Pausen laden die Messehallen in Köln wieder zum Erkunden ein. Wie gehabt präsentieren wir euch aber im Vorfeld, während und nach der gamescom aber noch viele weitere Infos zum Event. Zudem gibt es von uns wieder einen kompletten Guide, der euch ideal vorbereitet.

Tokyo Game Show 2023

Datum: 24. – 27. September

Der Wechsel in den Herbst wird spannend. Allzu viel wissen wir jedoch noch nicht zur Tokyo Game Show 2023. Erfahrungsgemäß dürfte aber zumindest der öffentliche Stream am ersten Tag stattfinden. Im vergangenen Jahr nahmen, außer den zahlreichen japanischen Publishern, nur Microsoft am Event teil. Nintendo und Playstation hielten sich zurück. Wir dürfen also gespannt sein, wer dieses Jahr dabei sein wird.

Nintendo Direct (unbestätigt)

Ja, okay. Wir wissen rein gar nichts darüber, wann oder ob Nintendo überhaupt diesen Sommer eine Nintendo Direct abhalten wird. Jedoch stehen die Zeichen gut. Denn mit dem Release von Pikmin 4 im Juli steht der Release-Kalender bei Nintendo quasi wieder auf 0. Umso gespannter dürfen wir sein, was der Mario-Konzern für uns in Petto hat. Dem zügigen Release-Zyklus zufolge, dürfte zudem bald wieder eine neue Ankündigung zu einem Pokemon Game bevorstehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wir halten den Beitrag stetig auf dem Laufenden, damit ihr eine bestmögliche Übersicht über alle Gaming Showcase-Events habt.

