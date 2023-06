Coreborn: Nations of the Ultracore – Es regnet Betas!

Coreborn: Nations of the Ultracore ist ein kommendes free-to-play und Open-World-Rollenspiel mit Survivalelementen von Blankhans für den PC. Nach einer ersten Closed Alpha ging das Spiel nun in die Beta – und es folgen weitere.

Alle Infos zur Technical Beta von Coreborn: Nations of the Ultracore

Auch das fantasyreiche Open-World-Spiel Coreborn basierend auf einer Idee von Hauke Gerdes durchläuft einige Testphasen auf seinem Weg zur Veröffentlichung. Nachdem bereits vom 2. bis zum 5. März in diesem Jahr eine Closed Alpha anstand, in der Spielende zum ersten Mal in die Welt von Tormentosia eintauchen durften, fand nun vom 31. Mai bis zum 1. Juni die technische Beta statt. Hier gab es einige Bugs zu entdecken und zu berichten, weshalb das Entwicklerteam die Beta freundlicherweise bis zum 2. Juni verlängert hat!

Ihr startet in der Stadt Coreheim, von der aus ihr in die Survival-Area nach draußen gelangt. Dort gilt es erst einmal, zu überleben. Daneben könnt ihr Craften, ein Haus bauen, Kochen, Kämpfen, mit anderen interagieren. Das Alles ist natürlich noch sehr rudimentär anspielbar gewesen, aber es sah definitiv schon empfehlenswert aus.

Das erwartet euch demnächst

Das war es aber noch nicht. Das Entwicklerstudio hat verkündet, dass es während dem Steam Next Fest vom 19. bis zum 26. Juni für alle problemlos möglich sein wird, das Spiel in einer Open Beta zu testen. Wer also noch nichts von dem neuen Open-World-Hit mitbekommen oder keinen Platz in der Closed Alpha und Technical Beta gefunden hat, der sollte sich diese Woche im Juni anstreichen. Für alle Fans oder Neugieriggewordenen gibt es hier zudem Infos der Roadmap zum Early Access zu finden. Dieser wurde nämlich auf den 18. Juli festgelegt. Es geht also einiges voran beim Projekt Coreborn: Nations of the Ultracore.

Quelle: playCoreborn via YouTube und coreborn

Titelbild: ©Blankhans