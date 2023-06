Die Games-Charts in KW 21.2023 – Gollum auf der Suche nach dem Schatz

Es ist nicht alles Gold was glänzt: Der Herr der Ringe: Gollum steigt in den Games-Charts in KW 21 bei der PS5- und Xbox Series mit Bronze auf Platz 3 ein. Während der einstige Hobbit Sméagol mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu kämpfen hat, waren die ersten Kritiken und Stimmen der Fans recht eindeutig – Negativ. Trotzdem hat es das LotR-Action-Adeventure aufs Treppchen geschafft…

Die Games-Charts in KW 21 – Neue Ernte und alte Beständigkeit



Erste Früchte trägt der Landwirschats-Simulator 23 im Nintendo Switch-Ackerboden. Hier reiht sich das Farmspiel direkt hinter The Legend of Zelda: Tears of Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe ein. Davon abgesehen sieht es ziemlich mau aus mit weiteren Neuzugängen.

Star Wars Jedi: Survivor und Hogwarts Legacy haben weiter das Sagen auf den Top 2 des PS5- und Xbox Series-Rankings. Auf der PS4 und Xbox One teilen sich derweil die Zauberlehrlinge die Top 2 mit den Gangstern von GTA V.



Den Doppelsieg auf dem PC gibt es erneut für den Evergreen Landwirtschafts-Simulator 22. Was kommt nächste Woche auf euch zu? Einen ersten möglichen Einblick findet ihr bei der Releasevorschau von Kollege Maarten.

Quelle: Gfk Entertainment