Coreborn: Nations of the Ultracore – Erstes Reveal Event des neuen Sandbox-Titels

Gestern Abend lief das erste online Reveal Event der Macher hinter Coreborn: Nations of the Ultracore. Das kommende Videospiel basiert auf der von Hauke Gerdes geschaffenen Pen&Paper-Welt von Ultracore.

Das hatte das Reveal Event von Coreborn: Nations of the Ultracore zu bieten

Erst einmal Aufatmen für alle, die das Event verpasst haben oder jetzt erst darauf aufmerksam wurden: Die kompletten 96 Minuten wurden als VOD auf dem YouTube-Kanal PlayCoreborn hochgeladen. Bei dem online Stream stellten der Executive Producer und der Zuständige Publishing-Mitarbeiter von dem verantwortlichen Publisher Blankhans zusammen mit Hauke Gerdes die neuesten Informationen vor. Coreborn soll ein kostenloses, soziales Survival-Sandbox-Spiel in einer Fantasiewelt werden, das aus drei Komponenten besteht: Die Welt von Tormentosia als Survival-Sandbox, die Hauptstadt Coreheim als Social Hub und Abenteuer, die es zu erleben gibt. Das Spiel befindet sich momentan in der Pre-Alpha-Phase und soll 2023 in die Alpha-Phase starten.

Ebenfalls zu sehen gab es einen ersten Trailer zum Spiel. Dieser erklärt die Hintergrundgeschichte: Sorgoth griff die Welt von Tormentosia an und vernichtete nahezu alle Völker. Nur sechs Nationen überlebten und taten sich trotz aller Streitigkeiten zusammen, um den Ultracore zu bauen. Dieser steht seither in Coreheim und sorgt mit einer riesigen Kuppel dafür, dass Sorgoth und seine abscheulichen Schergen fern bleiben. Neben dem Trailer gab es noch ein Q&A und eine erste Gameplay-Präsentation von Gerdes. Für alle, die jetzt schon in die Welt von Tormentosia eintauchen wollen, wurden zudem ein kostenloses Comicbuch und ein Pen&Paper-Abenteuer auf Englisch veröffentlicht. Beide downloadbaren Inhalte und weitere Infos sowie eine Anmeldung zur Alpha-Testung gibt es auf der offiziellen Website von Coreborn. Es ist zwar noch lange hin, bis Coreborn: Nations of the Ultracore erscheint, wer jetzt aber neugierig geworden ist, kann sich hier schonmal den Story-Trailer ansehen:

Quelle: PlayCoreborn via YouTube

Titelbild: ©Blankhans