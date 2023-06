Hunt: Showdown – Der neue Boss ist im Sumpf!

Heute war es endlich soweit! Crytek hat den Timer auf Youtube laufen lassen, um endlich eine langersehnte Erneuerung vorzustellen: Der neue Wild-Boss in Hunt: Showdown. Wir haben euch in einem längeren Beitrag alle bisherigen Bosse einmal zusammengetragen, auf die Hunter im Sumpf treffen können, doch ist es mit diesem anders. Rotjaw, ein riesiger Alligator versteckt sich in keinem Compound oder Gebiet auf der Karte, sondern explizit irgendwo in der Wildnis.

Es gibt keine Alligatoren im Bayou

Das ist wahr. Laut Lore verschwanden die Alligatoren oder Kaimane durch die Seuche, die über dieses Land zog. Eklige Wasserteufel töteten alles Natürliche und ließen nur noch Platz für Untote, Monster und Mutationen. Es gibt natürlich noch Krähen, Enten aus der Hölle und sterbende Pferde. Diese werden seltsamerweise von Beißattacken der umstehenden Monster verschont, aber wer weiß, wann sich dieser Zustand ändert. Was sich definitiv ändert, ist die Zukunft, in der neue Hinweise den Jägern dabei helfen sollen, auch das Wild-Target Rotjaw zu finden und zu erlegen.

Der Trailer verspricht wahnsinnige Erneuerungen im kommenden Hunt: Showdown- Event “Tide of Shadow”. Eine neue Jägerin, vielleicht neue Skins für diverse Waffen. Regen in einem Spiel, welches bislang nur das Höllenfeuer gesehen hat und inmitten der Stürme und dunklen Rauchschwaden ein Angriff aus den Tiefen des Wassers.

General Manager David Fifield kann wie folgt zitiert werden: „Wir freuen uns darauf, unser brandneues Wild Target Rotjaw vorzustellen. Das Team hat sehr viel Mühe und Sorgfalt in das Konzept, das Design, die Mechanik und Hintergrundgeschichte gesteckt, die mit unserer neuen Ereignis-Trilogie verbunden ist. Wir hoffen, dass durch Rotjaw eine neue Dynamik in das Bayou gebracht wird, und dass die Spieler genauso begeistert von dieser Ergänzung sein werden wie wir“.

Tatsache ist, wir sitzen absolut auf heißen Kohlen und können es kaum noch erwarten!

Der Testserver von Hunt: Showdown ist bereits online! Seid ihr dabei oder lasst ihr euch im strömenden Regen überraschen?

