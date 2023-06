Valthirian Arc: Hero School Story 2 – Der Schulalltag in der Fantasy-Welt hat ein festes Releasedatum

Publisher PQube und das Entwicklerteam von Agate kündigten mit Valthirian Arc: Hero School Story 2 einen Nachfolger der Mischung aus Schulsimulation und Rollenspiel an. Der Titel wird weltweit am 22. Juni 2023 für PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Aktuell befindet sich das Spiel auf Steam im Early Access. Vermutlich wird es zum vollen Release eine Preiserhöhung geben, deshalb sollten interessierte Spieler schon jetzt zugreifen.

Meistert den Schulalltag in Valthirian Arc: Hero School Story 2

In Valthirian Arc: Hero School Story 2 übernehmen wir die Leitung einer Heldenakademie, die sich um die Ausbildung der angehenden Veteranen kümmert. Wir verwalten die Schüler, indem wir Lehrpläne und Kurse festlegen und dadurch spezielle Werte und Fähigkeiten ausbauen. Mit den Kursen bestimmen wir beispielsweise, ob wir eher Krieger oder Zauberer ausbilden.

Die Helden müssen dann ehrenvolle Aufgaben übernehmen: Quests für Leute in Not übernehmen, Gegner in strategischen, rundenbasierten Kämpfen besiegen und vieles mehr. Dadurch steigt das Ansehen der Akademie, das in Konkurrenz mit anderen Lehrschulen steht. Kein Jahr ist dabei wie das andere, da die Abschlussschüler jährlich die Akademie verlassen und die Neulinge sich einschreiben.

Valthirian Arc Hero School Story Baue und verwalte eine Schule für RPG-Helden!

Von winzigen Schulen bis hin zu weltberühmten Akademien - bilde die legendären Krieger der Welt aus.

Über 20 zu erforschende und zu bauende Gebäude - von Klassenzimmern bis hin zu Kampfanlagen.

Kontrolliere deine Schüler in Echtzeit, während du nach Beute suchst, um deine Schule zu verbessern.

Quelle: PQube

© Titelbild: Agate, PQube