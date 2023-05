Die Games-Charts in KW 20.2023 – LEGO 2K Drive parkt auf dem Siegertreppchen

Eine fantastische Open-World erkunden? Sich kreativ beim Bauen austoben? Was Tears of the Kingdom kann, das kann Lego 2K Drive schon lange. Mit Vollgas geht’s in die Games-Charts in KW 20 hinein. Die Kollegen von 2K platzieren mit ihrem Fun-Racer gleich drei Neueinstiege. Auf der PS4 wartet Platz drei, auf der Xbox Series positioniert sich der Neuankömmling an zweiter Stelle und auch im PS5-Ranking reicht es immerhin für den vierten Platz.

LEGO 2K Drive – ein vielseitiger Funracer

LEGO 2K Drive ist nicht nur in den Charts angekommen, auch unsere Redaktion durfte den Racer schon austesten. Dabei kam nicht nur der Lego-Charme durch, sondern auch Diddy Kong Racing– und Forza-Vibes auf. Neben dem Legoabenteuer verteidigt das Fantasy-RPG Hogwarts Legacy weiter seinen magischen Thron bei der Xbox One, PS4 und erkämpft sich sogar die Krone bei der Xbox Series zurück.

Standhaft und unbewegt bleiben dafür die Titelverteidiger von der PS5, Switch und PC. Hier beherrschen Star Wars Jedi: Survivor, Legend of Zelda: Tears of Kingdom und der Landwirtschafts-Simulator 22 weiterhin die Spitze.

Die Games-Charts in KW 20 wurden wie immer ermittelt von GfK Entertainment. Wer jetzt schon schielt, was es in KW 21 Neues geben könnte, schaut am besten Mal bei den Neuerscheinungen nächste Woche vorbei.

Quelle: Gfk Entertainment