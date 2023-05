Bis zur Glotze – Der Playstation Showcase 2023: Top oder Flop? | Folge 115

Normalerweise würden wir zu dieser Zeit bei Bis zur Glotze in lauter Vorfreude auf die E3 die ersten Themen besprechen. Doch mittlerweile ist das etwas anders. Alle Hersteller und Publisher kochen über den Sommer hinweg ihr eigenes Süppchen. Angefangen hat damit Sony, die den Playstation Showcase präsentiert haben, der auch große Erwartungen mit sich zog. Aber konnte man diese auch erfüllen?

Bis zur Glotze: Viele Spiele und neue Hardware auf dem Playstation Showcase

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:02:04) – Konnte Sony überzeugen?

(00:16:30) – Live Service Games als neue Ausrichtung

(00:24:17) – Helldivers 2

(00:24:52) – Immortals of Aveum

(00:27:00) – Phantom Blade Zero: Ein etwas anderes Souls-Like?

(00:31:25) – Foamstars: Splatoon auf Wish bestellt

(00:35:59) – The Plucky Squire

(00:37:32) – Teardown

(00:38:00) – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

(00:43:35) – Towers of Aghasba

(00:44:46) – Alan Wake 2 & der Digital-Only-Release

(01:00:24) – Assassin’s Creed: Mirage – Erinnerungen an Teil 2

(01:05:25) – Dragons Dogma 2

(01:06:52) – Konnten die PSVR2 Games überzeugen?

(01:11:18) – Marathon: Das neue Spiel von Bungie

(01:12:58) – Project Q: Der Handheld, den niemand braucht

(01:18:01) – Spider-Man 2: Der große Rausschmeißer

(01:20:52) – Was haben wir auf dem Event vermisst/ Zu wenig Exclusives?

Der Playstation Showcase spaltet die Meinungen

Sony hat auf dem Playstation Showcase viele Spiele gezeigt. Trailer an Trailer gereiht, befanden sich darunter große AAA Games, als auch kleinere Perlen. Neben einem “The Plucky Squire”, “Cat Quest” oder “Sword of Sea” sorgte ein Alan Wake 2 für offene Münder. Ein fulminanter Trailer zeigte uns den Nachfolger zum unterschätzen Survival-Horrorspiel. Neben einem ausführlichen Auftritt von Spider-Man gab es aber auch ein Wiedersehen mit Snake. Natürlich gab es noch andere Highlights, über die Tobi und Christian in dieser Folge sprechen. Aber unter den gezeigten Trailern gab es nicht nur Positive. Mit Foamstars präsentierte Square Enix einen Splatoon-Klon, der aber irgendwie nicht so wirklich gut aussah. Zudem überzeugten uns die gezeigten VR-Spiele nicht für einen Kauf des PSVR2-Headsets. Für noch mehr Stirnrunzeln sorgte allerdings Project Q, ein Handheld, der eigentlich kein Handheld ist, sondern einfach ein Remote-Gerät für die PS5. Ob es das wirklich braucht? Wohl kaum. Aber brauchte Sony vielleicht mehr First-Party-Line-Up? Die Meinungen im Netz gehen auseinander, doch die Show von Sony erntete vor allem sehr viel Kritik. Was wir von dem Event hielten und was das nun für Xbox bedeutet, könnt ihr in Folge 115 hören!

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi