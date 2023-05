Final Fantasy XVI – Alle Infos zum Release in der Übersicht

Das warten hat ein Ende. Final Fantasy XVI erscheint kommenden Monat für Playstation und die Vorfreude ist auf dem Höhepunkt. Daher wollen wir einmal alle Infos zusammentragen, die wir bereits zum Spiel kennen. Ob Story, Spielwelt und Features. Wir bieten euch eine Übersicht zum kommenden RPG.

Eine düstere Welt

Final Fantasy XVI spielt in Valisthea. Die Welt ist aufgeteilt in Ash und Storm, die beiden Kontinente. Diese wurden lange Zeit von einem alten Himmelsvolk beherrscht, die technologisch hochentwickelt waren. Ein großer Krieg ließ diese Zivilisation jedoch zusammenbrechen. Die Reste des Volkes verteilten sich verstreut über Valisthea. Mit den Jahrhunderten entwickelte sich die Geschichte über das Volk jedoch zu einer Legende. Die Welt beherbergt zudem Mutterkristalle. Diese verleihen der Bevölkerung Äther, zur Nutzung von Magie. Überspannt man den Bogen aber, wird man versteinert. Darüber hinaus gibt es die Esper. Dies sind mächtige, magische Kreaturen, die jeweils verschiedene Elemente repräsentieren. Ifrit aber, der das Feuer-Element vertritt, stört das allgemeine Gleichgewicht.

Zudem ist Valisthea in mehrere Königreiche unterteilt. Hier gibt es Rosaria, Sanbreque und die Dhalmekische Republik, sowie auch das Königreich Waluth. Zwischen den Kontinenten liegt noch das Kristall-Dominion. Als Eigenbrödler gilt hingegen das Eisenkönigreich, die sogar ihre eigene Sprache sprechen und von den Kristallinen Orthodoxen überwacht werden. Der Grundton der Welt, die an das europäische Mittelalter angelehnt ist, ist durchaus düster. So zeichnet sich ein Ausgangsszenario, in dem Krieg, Gier und Machtkämpfe eine große Rolle spielen, ohne diese verharmlost darzustellen. Denn in Valisthea geht allmählich der Äther zur Neige, die wichtige Magie-Ressource, um die ein globaler Kampf entbrennt. Die Domini sind hier eine der mächtigsten Akteure im Krieg. Sie können Magie ohne Kristalle nutzen und Esper binden und einsetzen. Das macht sie zu wichtigen Akteuren im politischen Geschehen.

Die Geschichte von Clive

Clive, der Hauptcharakter, ist allerdings kein Dominus. Das wird auch, trotz anderer Erwartungen, so bleiben. Der 15-jährige ist der Erstgeborene der herrschenden Familie in Rosaria und wird als Thronfolger gehandelt. Doch anstatt ihm, wird überraschend sein jüngerer Bruder Joshua als Nachfolge bestimmt und wird damit ein Dominus. Clive beherrscht, obwohl er kein Dominus ist, dennoch die Gabe mehrere Esper zu binden und einzusetzen. Das Reich Rosaria muss sich jedoch schweren Angriffen stellen. In dem Chaos manifestiert sich Ifrit, der dunkle Feuer-Esper, als eine Bedrohung. Clive nimmt es sich zur Aufgabe seine Heimat und seinen jüngeren Bruder zu beschützen. Auf seinem Rachefeldzug begleiten ihn mehrere Figuren, wie etwa seine Kindheitsfreundin Jill. Auch Cidolfus und der Hund Torgal werden später zu seinen Weggefährten. Im Laufe der Geschichte begleitet man Clive auf einer sehr personenbezogenen Reise. Nicht nur in seinen jungen Jahren, sondern insbesondere in seinen 20ern und 30er Jahren spielt man den neuen Helden. Allzu viele weitere Infos zur Story gibt es allerdings nicht. Fest steht, dass die Erzählungen emotional, mitreißend, düster und von Konflikten geprägt sein soll. Geschrieben wurde diese von Kazutuyo Maehiro, der auch als Writer an Final Fantasy XIV beteiligt war.

Das Kampfsystem von Final Fantasy XVI

Wie es die Geschichte schon andeutet, sind die Kämpfe ein wesentliches Element im kommenden Teil. Ähnlich wie die letzten Ableger, wird auch FF16 ein Action-RPG, welches nun aber noch mehr auf ein flottes und actionreiches Kampfsystem setzt. Darin spielt man Hauptcharakter Clive, der währenddessen von KI-basierten Party-Mitgliedern unterstützt wird. Diese kann man jedoch nie selbst steuern. Eine Ausnahme bildet der vierbeinige Begleiter Torgal. Ihm kann man im Kampf Befehle erteilen, etwa um Clive in brenzligen Situationen zu heilen. Die Kämpfe laufen durchaus anderes ab, als man es von der Reihe kennt. Eine Reihe von Komboniationen, Ausweichmanövern und Magieangriffen soll das Gameplay schnell, aber auch zugänglich gestalten. Verantwortlich dafür ist der Combat Designer hinter Devil May Cry 5. Wer noch am Spiel arbeitet, haben wir außerdem in einem eigenen Beitrag beleuchtet.

Trotz eines einfachen Einstiegs, sollen die Kämpfe reichlich Abwechslung bringen. Magie und Nahkampf angriffe lassen sich genauso in einer Kombo unterbringen, wie Blocks und Ausweichrollen. Auch könnt ihr frei wählen, ob ihr euch lieber auf Nah- oder Fernkampf konzentrieren wollt. Insbesondere in Bosskämpfen kommt es darauf an, die Manöver der Gegner zu lesen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Esper-Kämpfe. Die magischen Kreaturen besitzen allesamt verschiedene Elemente und unterscheiden sich daher in den Kämpfen stark voneinander. Diese lockern das Gameplay nochmals auf und dürften ein kleines Highlight darstellen. Zudem unterscheiden sich diese noch in ihrer Inszenierung und im Setting, sodass sich jeder Kampf anders anfühlen soll. Dazu dienen auch die verschiedenen Fähigkeiten, die man im Laufe der Geschichte freischalten kann und die eine individuelle Entwicklung ermöglichen.

Welche Version darfs sein?

Lange ist es nicht mehr hin, bis Final Fantasy XVI erscheinen wird. Der Release ist am 22 Juni 2023, welcher vorerst nur für die Playstation 5 angedacht ist. Es halten sich aber dennoch Gerüchte, dass nach einem halben Jahr auch eine PC-Version erscheinen könnte. Es gibt drei verschiedene Editionen. Zum einen gibt es die Standard-Variante, bzw. die Vorbesteller-Edition. Darin enthalten ist das Basisspiel und der Vorbesteller-DLC. Dieser wiederum umfasst das “Gil-Boost-Accessoire: Cait-Sith-Talisman” und die “Bonus-Waffe: Kämpferherz”. Diese kostet 79,99€. Bei Amazon gibt es zudem exklusiv eine Steelbook-Edition, ebenfalls für 79,99€. Für 99,99€ erhaltet ihr die Deluxe-Version. Darin sind ebenfalls Basisspiel und Vorbesteller-DLC integriert, als auch ein Clive-Steelbook und eine Stoffkarte von Valisthea.

Die Collectors-Edition dagegen bringt richtig viel Umfang mit. Neben dem Basisspiel gibt es außerdem eine Sammlerbox. Diese enthält als Highlight die Premium-Statue “Phönix vs. Ifrit” (B 230 mm x T 150 mm x H 270 mm). Darüber hinaus umfasst diese eine Sammlung aus Esper-Metallansteckern, ein Clive Steelbook, die Valisthea Stoffkarte, sowie für Vorbesteller auch ein 15cm großes Wappenbanner. Auch digitale Inhalte umfasst das Paket. Die Bonus-Waffe “Blutschwert” ist das legendäre rote Schwert von Firion, dem Helden aus Final Fantasy II. Zudem gibt es die Waffe “Kämpferherz” aus dem ersten Final Fantasy. Das Bonus-Accessoire “Cait-Sith-Talisman” ist ein Glücksbringer, der seinem Träger zusätzliche Gil einbringt und “Lesezwicker” ist eine Brille, die ihrem Träger zusätzliche Erfahrung einbringt. Allerdings gibt es das Set nur im Square Enix Store und schlägt mit 349,99€ zu Buche.

Angebot Final Fantasy XVI Deluxe Edition (PlayStation 5) Das Erbe der Kristalle hat unsere Geschichte lang genug geprägt!

Kampf der Giganten - Bei Duellen zwischen Domini erwarten dich gewaltige Zusammenstöße ihrer Esper

Die Kraft der Esper - Nutze verschiedene Fertigkeiten, um dich in den rasanten Kämpfen zu behaupten

Inhalt: Das Spiel "Final Fantasy XVI", Stoff-Weltkarte von Valisthea und Spezielles Clive Rosfield SteelBook

Jetzt vorbestellen und sich die Vorbestellerboni-DLCs: "Gil-Boost-Accessoire: Cait-Sith-Talisman" und "Bonus-Waffe: Kämpferherz" sichern

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.