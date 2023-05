Die Games-Charts in KW 18.2023 – Hogwarts Legacy erlebt einen zweiten zauberhaften Frühling

Die Zauberstäbe wurden ordentlich poliert, um in den Games-Charts in KW 18 nochmal ordentlich aufzuräumen. Ganz nach Gandalfs Lebensweisheit „Ein Zauberer kommt nie zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt“ hat sich auch Hogwarts Legacy etwas Zeit gelassen die PS4- und Xbox One-Ranking zu erklimmen…



Macht und Magie

Die Magie ist stark in diesem da. Bei der PS4 und Xbox One steigt Hogwarts Legacy dank Deluxe- und Standard Edition gleich doppelt oben ein. Auch auf den neuen Konsolen werden Plätze gut gemacht, aber die Nummer 1 hält weiterhin Cal Kestis tapfer in seinen Jedi-Händen.



Während sich die Magischen und Mächtigen auf der Playstation und Xbox ein episches Duel of Fates liefern, lässt es der Landwirtsschafts-Simulator 22 auf dem PC ganz locker angehen und holt sich seine Krone wieder. Vielleicht ist die Haltbarkeitszeit von Dead Island 2 Zombies doch nicht so hoch wie gedacht?



Auf der Switch wird in den oberen Etagen nichts ausgetauscht. Mario fährt weiter sein Rennen und Steve baut weiter seine Pixel-Welten auf. Ach, wenn doch alle so in Eintracht miteinander leben könnten? Aber dann hätten die Kollegen von Smash Bros. wiederum nicht so viel zu tun…

Das waren die Games-Charts in KW 18, wer einen Ausblick auf die Neuerscheinungen dieser Woche werfen will, wird hier fündig. Viel Spaß beim Zelda spielen!

Quelle: Gfk Entertainment