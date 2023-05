LEGO 2K Drive – Der Open World Racer steht schon in den Startlöchern

Wir müssen uns nicht mehr lange gedulden, bis LEGO 2K Drive bei uns erscheint, denn der Release steht bereits kurz bevor. Ab dem 19. Mai können wir mit unseren LEGO-Autos durch die bunte Klötzchen-Welt brettern. Was das Spiel alles bieten wird, haben wir für euch zusammengefasst.

Es gibt genug zu tun

Der Racer wird euch vier verschiedene Modi bieten, in denen ihr euch austoben könnt. Den Story-Modus etwa könnt ihr entweder allein oder zu zweit bestreiten. In einer Reihe von Renn-Events gilt es viele Kontrahenten zu besiegen, um am Ende als Champion der Straßen dazustehen und das Sky Cup Finale zu gewinnen. Daneben gibt es noch die Pokal-Serie. Hier gilt es im Rahmen eines Gran-Prix mehrere Strecken hintereinander zu absolvieren. Je nach Platzierung erhaltet ihr entsprechend Punkte. Wer die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Jedes Biom hat eine eigene Pokalserie.

Ebenfalls nicht fehlen darf ein klassischer Rennmodus. Ihr wählt die Rennklasse, die entsprechende Strecke und die jeweiligen Fähigkeiten. Schon könnt ihr euch auf die Piste begeben. Wie verrückt es hier zugehen soll, bestimmt ihr. Zu guter Letzt warten noch Minispiele auf euch. Wer Rennen sucht, sucht allerdings vergebens. Hier kann man etwa Verteidigungsspiele absolvieren, in denen man Ziele vor Wellen von Angreifern schützen muss. In Rettungsspielen hingegen bringt man Einwohner*innen vor verschiedenen Gefahren in Sicherheit.

Weil alleine fahren langweilig wäre

Bei einem Rennspiel darf ein Multiplayer nicht fehlen. Auf allen Systemen wird es einen lokalen Modus geben. So können bis zu zwei Spieler*innen auf einem Bildschirm gegeneinander antreten. Auf der Switch kann man sich zudem über zwei Konsolen über die gleiche Drahtlosverbindung für ein lokales Spiel verbinden. Online sind dagegen noch mehr Möglichkeiten verfügbar. Wenn ihr mit Freunden spielen möchtet, könnt ihr euch mit Freunden zusammentun und teilweise mit bis zu 5 weiteren Freunden spielen. Der größte Modus ist nämliche “Geteilte Welt”, indem man gleichzeitig die Spielwelt erkunden kann.

Für Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5, Steam und den Epic Games Store gibt es sogar Crossplay, sodass ihr unabhängig der Plattform miteinander spielen könnt. Ihr könnt euch natürlich aber auch mit Menschen aus aller Welt verbinden. So könnt ihr global in Rennen oder der Pokalserie gegen andere antreten. Auch hier gilt, wie für den Freundemodus, dass die genannten Systeme Crossplay unterstützen.

Kreativ austoben

Kreativ austoben kann man sich dagegen in der Werkstatt. Wo LEGO drauf steht, ist auch LEGO drin. Im Klötzchen-Stil könnt ihr hier hunderte Teile nach Belieben zusammenbauen, um einzigartige Vehikel zu kreieren. Dabei haben die Fahrzeuge auch unterschiedliche Eigenschaften. Unterteilt wird hier in Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Handlung, Energie und Nahkampfkraft. Je mehr Steine ihr verbaut, desto schwerer wird der Wagen zudem. Diese unterteilen sich dann in sechs verschiedene Gewichtsklassen, die sich spielerisch wiederum unterscheiden. Jedoch wird hier auf Balancing geachtet. Ist ein Fahrzeug in einer Kategorie besonders stark, muss man an anderer Stelle Abstriche machen.

Das gilt allerdings nicht für rein kosmetische Anpassungen. Die Lackierungen und Aufkleber bestimmten lediglich die Optik. Sogar den Hupton kann man anpassen. Die erstellten Werke können dann auch online mit der Community geteilt werden, egal ob mit Freunden oder der gesamten Community. LEGO 2K Drive erscheint für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, Playstation 4, Playstation 5, Steam und den Epic Games Store. Der Release ist am 19. Mai 2023.

