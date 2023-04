Playstation 5 – Verkauft sich noch schneller als die PS4

Sony ist mit der Playstation 5 weiterhin auf einem Siegeszug, denn die voluminöse Konsole verkauft sich aktuell sogar noch schneller als die PS4. Das vergangene Quartal war damit eines der erfolgreichsten. Dies geht aus einem aktuellen Analyse-Bericht hervor.

Playstation 5 im Höhenflug

Laut Mat Piscatella, Video Game Analyst bei Circana, verlief das 1. Quartal 2023 für Sony mehr als hervorragend. Die Verkäufe der PS5 stiegen stark an und damit verkaufte sich damit insgesamt in den ersten 29 Monaten besser als die PS4. Zumindest gilt dieser Rekord für die USA. Aktuell liegt die PS5 laut VGChartz bei ca. 34,5 Millionen verkauften Exemplaren. Das ist natürlich immer noch deutlich hinter der PS4, die sich bislang ca. 117 Millionen Mal verkauft hat. Aber gemessen am Zeitraum, könnte der große Bruder die fast 10 Jahre ältere Konsole vielleicht eines Tages überholen.

Zumindest in den Vereinigten Staaten stehen die Zeichen hier sehr gut. Aber auch darüber hinaus kann sich Sony in Japan und vor allem in Europa sehr guter Verkaufszahlen erfreuen. Anders als Xbox oder Nintendo. Deren Verkäufe gingen in Europa in Q1 etwas zurück. Piscatella bezieht sich jedoch auch auf die Verkäufe von Zubehör bei Sony. Hier legte man im Gegensatz zum Vorjahr um 1% zu. Insbesondere der Dual Sense Edge Wireless Controller konnte den höchsten Dollar-Umsatz generieren. Dies liegt aber natürlich auch ein Stück weit am höheren Verkaufspreis, der aktuell bei 239,99€ liegt.

Quelle: Mat Piscatella via Twitter