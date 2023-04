Nintendo Indie World – Das sind die neuen Indie-Hits für die Switch

Gestern präsentierte die Nintendo Indie World in einem Livestream mal wieder eine ganze Palette von Indie-Spielen, die bald für die Switch erscheinen werden. In der Überzahl waren diesmal allerdings vor allem Fortsetzungen und DLCs.

Die Nintendo Indie World enthüllt vor allem eine Reihe von Fortsetzungen

Nach dem knuffig wirkenden Mineko’s Night Market, ein Spiel über einen Nachtmarkt voller Mythen und lustiger Minispielchen, kam auch schon die erste Fortsetzung. My Time at Sandrock ist der Nachfolger der Simulations-Rollenspiel-Mischung My Time at Portia. Diesmal müsst ihr einer post-apokalyptischen Wüstensiedlung zu neuem Glanz verhelfen.

Weitere Fortsetzungen in der Präsentation waren Blasphemous 2, Teslagrad 2 und Oxenfree 2. Nicht ganz eine Fortsetzung sondern vielmehr ein Spinoff ist Rift of the NecroDancer, eine etwas andere Version von Crypt of the NecroDancer. Hier ist euer Rhythmusgefühl gefragt.

Dann gab es noch ein paar DLCs, wie etwa neue Inhalte für A Little to the Left, Shovel Knight Pocket Dungeon und Cult of the Lamb. Doch es gab auch noch ein paar vielversprechende Spiele, die gänzlich neu waren. So präsentierte uns der bekannte Youtuber videogamedunkey ein Spiel, welches er mit seiner Firma published. In Animal Well erkundet ihr einen mysteriösen Brunnen voller Gefahren.

Ebenfalls vielversprechend wirkt Crime O’Clock, ein Puzzlespiel mit Zeitmanipulation, Shadows over Loathing, ein Spiel voller Strichmännchen, und Quilts and Cats of Calico, ein Titel basierend auf einem Brettspiel. Wir haben natürlich den gesamten Livestream hier noch mal in Videoform für euch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Cult of the Lamb Cult of the Lamb

Switch game

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo