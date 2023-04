Crash Team Rumble – Closed Beta ist offiziell gestartet

Er ist wieder zurück auf den Bildschirmen: Crash Bandicoot. Mit dem neuen Titel Crash Team Rumble startet der Beutedachs in eine Closed Beta kurz vor dem Release im Juli 2023.

Crash Bandicoot ist zurück auf PlayStation 5 & Xbox Series

Doch was ist Crash Team Rumble überhaupt? Im Spiel wird in einem teambasierten Wettkampf 4 gegen 4 versucht, mehr Wumpa-Früchte als die anderen einzusammeln. Spieler:innen sprinten, springen und schlittern durch unterschiedliche Schauplätze. Alle Charaktere haben bestimmte Rollen und einzigartige Fähigkeiten, die Spieler:innen in Verbindung mit besonderen Kräften einsetzen können.

Dabei stellt Teamwork einen wesentlichen Faktor in jedem Match voraus. Denn nur durch das Einsammeln von Wumpa-Früchten kann die eigene Punktzahl möglichst hoch sein, um das gegnerische Team am Punkten zu hindern und den Sieg zu holen. In der geschlossenen Beta von Crash Team Rumble erwarten fünf Charaktere, drei unterschiedliche Arenen und eine Vielfalt an Modi, in denen der Mut ihrer Teams auf die Probe gestellt wird.

Die Beta ist ausschließlich Vorbesteller:innen der Xbox- & PlayStation-Fassungen vorbehalten. Eine digitale Vorbestellung ist aber über den Microsoft- sowieso PlayStation-Store noch immer jederzeit möglich.

Die Inhalte der Standard Edition: Saisonale Events und zeitlich begrenzte Modi, Beta-Zugang für Vorbesteller:innen, Premium Battle Pass-Freischaltung für Saison 1

Die Inhalte der Deluxe Edition: (umfasst sämtliche Inhalte der Standardversion), Premium Battle Pass-Freischaltung für Saison 1 + 2, Digitales Proto-Paket mit: 8 ‚Klotzig‘-Helden-Skins, ‚Pixelig‘-Schatten, ‚Erreiche mein Level‘-Siegesmusik im Spiel, ‚Klotzig‘-Hut, ‚Klotzig‘-Rucksack, ‚Klotzig‘-Punkte-Soundeffekt, Einzigartiges Banner sowie 25 Stufen Sofortfreischaltung für Saison 1 Premium Battle Pass

Crash Team Rumble erscheint am 20. Juni 2023 für PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox X|S.

Crash Team Rumble - Deluxe Edition (PlayStation 5) Brandneue Richtung: Versetzt die legendären Helden und Schurken der Reihe in einen teambasierten Wettkampf 4 gegen 4

Steige als Held auf oder hege deinen inneren Bösewicht mit einer Reihe wilder und irrer Charaktere, die alle eigene, einzigartige Fähigkeiten haben

Teamwork ist ein wesentlicher Faktor in jedem Spiel, man muss gemeinsam gegen das Gegnerteam kämpfen

Inkl. Das Spiel (PS5), Battle Pass Saison 1+2 DLCs, 25 Stufen Freischaltung für den S1 Premium Battle Pass und digitales Protopaket

Quelle: Activision Blizzard

Titelbild: © Activision Blizzard