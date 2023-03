Bis zur Glotze – (Fast) 10 Jahre Xbox One: Mit Dimi vom Scarlett Podcast | Folge 109

Eigentlich ist es noch etwas zu früh, aber die Zeit vergeht ja bekanntlich eh wie im Flug. So kam es, dass wir Dimi vom Scarlett Podcast über den fast 10. Geburtstag der Xbox One gesprochen haben. In der 109. Folge von Bis zur Glotze rollen wir die ganze Historie der Konsole auf, schwelgen ein wenig in Nostalgie und haben aber auch viel Kritik für Microsoft und die Konsole selbst übrig. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Bis zur Glotze: Podcast zum 10-jährigen Jubiläum zur Xbox One

Timestamps:

00:00:16 – Intro & Begrüßung

00:02:39 – Die Ankündigung: “TV, TV, TV”

00:07:52 – Always On, Keine Gebrauchtspiele & Don Mattrick

00:15:20 – Der Release & Releasezeitraum

00:27:50 – Phil Spencer krempelt um/ Abwärtskompatibilität

00:31:03 – Lautstärke

00:33:34 – Die Xbox One X

00:36:50 – Der Xbox One Controller

00:43:03 – Unsere Lieblingsspiele für die Xbox One

01:00:46 – Gesamtfazit zur Konsole & Ära

Die Xbox 180°?

Fast 10 Jahre ist sie schon alt. Wie auch die Xbox 360, hat die One einen großen Wandel durchgemacht. Wie knarzenden VHS-Kasten ohne Gebrauchtspielunterstützung, hin zur kleinen schwarzen Powerhouse-Konsole mit Abwärtskompatibilität. Don Mattrick fuhr gekonnt den Launch der Konsole gegen die Wand. Phil Spencer sollte einiges richten und somit wandelte sich die Konsole von einer restriktiven Plattform zu einem sehr offenen System. Dimi und Christian unternehmen eine Reise in die Vergangenheit, fassen zusammen und bewerten. Wie war der Launch? Was konnten die Spiele? Wie war die Usibility? Was ist unser Fazit? Über eine Stunde sprechen wir über die Konsole, die gegen die PS4 klar den Kürzeren zog. Die Hintergründe zu all dem diskutieren wir ausführlich im Podcast. Wenn ihr euch aber besonders für Xbox-Themen interessiert, könnt ihr mal beim Scarlett Podcast reinhören. Dimi und Jakob sprechen dort sowohl über aktuelle Themen, als auch diverse Xbox Games. Die Beiden haben sogar eine eigene Patreon-Seite, wo ihr die Junge unterstützen könnt.

Moderation: Christian Koitka Gast: Dimi P. aka @Blaze2be