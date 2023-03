Dead by Daylight – Neues Chapter “Tools of Torment” veröffentlich

Mit Tools of Torment ist jetzt das neuste Chapter von Dead by Daylight veröffentlicht worden. Damit bekommt das Spiel eine neue Killerin, sowie zwei neue Überlebende. Außerdem gibt es ein umfassendes Grafikupdate für eine Karte.

Tools of Torments neue Killerin: Die Schädelhändlerin

Ein neues Chapter bedeutet bei Dead by Daylight natürlich auch neue Charaktere. So könnt ihr nun den Überlebenden mit der Killerin “Die Schädelhänderlin” über die Karten jagen. Mit ihrer besonderen Fähigkeit kann sie Dronen platzieren und so Bereiche, etwa um Generatoren herum, überwachen. Überlebende im Überwachungsbereich werden der Killerin auf ihrem Radar angezeigt und können den Status “gefährdet” erleiden, wodurch sie mit einem Schlag in den Todesstatus versetzt werden. Als Überlebende solltet ihr also mit einem kleinen Mini Game die Dronen schnell deaktivieren.

Neben der Killerin gibt es auch zwei neue Überlebende: Die Geschwister Renato und Thalita Lyra. Jeder von ihnen bringt jeweils drei Talente mit ins Spiel, die vor allem auf Teamwork zwischen den Spielern ausgerichtet sind.

Mit Tools of Torment gibt es außerdem ein Update für alle Dead by Daylight Spieler, auch wenn ihr das Chapter nicht kauft. So wurden vor allem die Bots in benutzerdefinierten Spielen überarbeitet. Außerdem erstrahlt die Karte “Roter Wald” nun im neuen Glanz, während in der Mitte des “Schutzwald” jetzt die Basis der Schädelhändlerin steht. Fans von Haddie Kaur aus Roots of Dread können sich außerdem auch auf verbesserte Texturen bei der Überlebenden freuen.

Tools of Torment erhaltet ihr momentan für rund 12 Euro auf Steam.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Steam

Titelbild: © Behaviour Interactive Inc.