The Lamplighters League – Neues Spiel von Harebrained Schemes mit 30er Jahre Charme

Eigentlich sind Harebrained Schemes für Cyberpunk und Sci-Fi bekannt mit Spielen wie Battletech und dem Reboot der Shadowrun-Serie. Mit The Lamplighters League startet jetzt nicht nur eine neue Welt, sondern auch ein neues Zeitalter. Es geht in die 30er Jahre und beim Trailer kommt direkt ein Flair auf, der an die ersten Indiana Jones Filme erinnert. Was erwartet uns im neuen Abenteuer von Harebrained Schemes?

Wettrennen gegen den Untergang der Welt!

Rekrutiere ein Team mit den Besten der Schlimmsten. Unsere Protagonisten sind keine strahlenden Helden, sondern zwielichtige Gestalten mit unverwechselbarem Charakter und einzigartigen Fähigkeiten. Diese wird man auch brauchen, um in dem Mix aus Echtzeit-Infiltration, rundenbasierten taktischen Kämpfen und einer Charakter orientierten Geschichte voller Abenteuer und Intrigen bestehen zu können.



Bei der Paradox Announcement Show wurde vom Publisher hinter dem Spiel, Paradox Interactive, nicht nur das Spiel selbst angekündigt, sondern auch Eindrücke von den Entwicklern gezeigt. Diese schätzen an ihrem Werk vor allem die Vielseitigkeit des Gameplays. Es gibt nicht nur einen Weg, das Spiel zu lösen. Sondern viele verschiedene Mechaniken, die teilweise auch mit der Umgebung interagieren und reichlich verschiedene Team-Zusammenstellungen, sodass jeder Spieler seinen eigenen Stil ausleben kann.

Ein klares Releasedate gab es bisher leider noch nicht. Bisher wissen wir nur, dass es im Laufe des Jahres erscheinen soll. Neben The Lamp Lighters League wurden auch Life by you und Cities: Skylines II bei der Paradox Announcement Show angekündigt. Wir sind gespannt, wie die neue Echtzeit-Komponente sich einfügen wird in das rundenbasierte Gameplay, das wir aus vorherigen Spielen des Entwicklers kennen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Youtube

Titelbild: © Harebrained Schemes