Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im März 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im März 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Liste der in diesem Monat neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Auf Netflix startet im März 2023 eine bunte Mischung an neuen Filmen und Serien. Ein Highlight ist sicherlich der Start der zweiten Staffel Shadow and Bone: Legenden der Grisha. Doch auch die vierte Staffel von YOU: Du wirst mich lieben geht mit Teil 2 endlich weiter. Fans von Reality-TV können sich auf zahlreiche Neuzugänge freuen, u.a. auf die zwölften Staffel von Keeping up with the Kardashians.

Action

März:

Der Unglaubliche Hulk

März:

Luther: The Fallen Sun

März:

Kill Boksoon

Komödie

März:

Was nicht passt, wird passend gemacht

März:

Du bist es

März:

Faraway

März:

¿Encontró lo que buscaba?

März:

Es war Zeit

März:

Wellmania

März:

Unstable

März:

Murder Mystery 2

American Pie

Science-Fiction

März:

Ad Astra: Zu den Sternen

G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra

Fantasy

März:

Shadow and Bone: Legenden der Grisha – Staffel 2

Drama

März:

The Circle

Heute schläfst du mit mir

März:

Sex/Life – Staffel 2

März:

Gut gegen Nordwind

März:

Maestro in Blue

März:

Strangers

März:

Johnny

K-Drama

März:

The Glory – Teil 2

Thriller

März:

Entrvías – Staffel 2

März:

YOU: Du wirst mich lieben – Staffel 4 Teil 2

März:

Rana Naidu

März:

Le Roi des ombres

Noise

Sky High: Die Serie

März:

Chor Nikal Ke Bhaga

März:

Unseen

Krimi

März:

Tiger and Dragon

März:

El Reino – Dein Reich komme – Staffel 2

März:

The Night Agent

März:

The Rookie – Staffeln 1 bis 3

März:

Copycat Killer

Mystery

März:

Unsichtbare Stadt – Staffel 2

März:

Riverdale – Staffel 7

Animation

März:

Masameer County – Staffel 2

Anime

März:

Kimi ni todoke

Doku

März:

Merkel – Macht der Freiheit

März:

MH370: Das verschwundene Flugzeug

März:

Money Shot: The Pornhub Story

März:

Waco: Amerikanische Apokalypse

März:

Emergency: NYC

True Crime

März:

Der Fall Fourniret: Im Kopf von Monique Olivier

Reality-TV

März:

Cheat

März:

Next in Fashion – Staffel 2

März:

Outlast

März:

Keeping up with the Kardashians – Staffel 12

Below Deck – Staffel 6

Das Gesetz des Dschungels

The Real Housewives of Beverly Hills – Staffel 7

März:

Dance 100

März:

Liebe macht blind – Staffel 4, Folge 1 bis 5

März:

Liebe macht blind – Staffel 4, Folge 6 bis 8

Prime Video

Auf Amazon Prime Video startet in diesem März gleich mehrere neue Serien. Mit dabei sind die Dramaserien Daisy Jones & the Six und LUDEN: Könige der Reeperbahn. Außerdem soll der Neuzugang Class of ’07 ab dem 17. März die Zuschauer zum Lachen bringen. Ende des Monats gibt es zudem den Startschuss für die neue Thrillerserie The Power.

Drama

März:

LUDEN: Könige der Reeperbahn – Staffel 1

– Staffel 1 Daisy Jones & the Six

17. März:

Dom – Staffel 2

März:

Die Gabe

Komödie

17. März:

Class of ’07 – Staffel 1

Thriller

17. März:

Swarm

31. März:

The Power – Staffel 1

Disney+

Auf Disney+ können Fans in den März mit der neuen Staffel von The Mandalorian starten. Außerdem geht die Dramaserie Grown-ish in die fünfte Runde. Die Doku-Abteilung bekommt diesen Monat die meisten Neuzugänge. Mit dabei sind hier Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern und die dritte Staffel von Schmugglern auf der Spur.

Action

März:

The Mandalorian – Staffel 3

März:

Punisher: War Zone

März:

The Punisher

Komödie

März:

Abbott Elementary – Staffel 2

What We Do in the Shadows – Staffel 3

März:

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 2

Drama

März:

Fleishman is in Trouble

März:

Grown-ish – Staffel 5

Der Bergdoktor – Staffel 15

März:

Niemansland – The Aftermath

März:

Rye Lane

Science-Fiction

März:

Ad Astra – Zu den Sternen

Thriller

März:

Boston Strangler

Krimi

März:

NYPD Blue – Staffel 10

Doku

März:

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika – Staffel 1

Hilfe, ich wurde gebissen! – Staffel 1

März:

Finding Michael

Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern

März:

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with David Letterman

März:

Schmugglern auf der Spur – Staffel 3

März:

RapCaviar präsentiert – Staffel 1

Animation

März:

Little Demon – Staffel 1

März:

Peppa Wutz – Staffel 8

Reality-TV

März:

Mach den Unterschied mit Robin Roberts – Staffel 2

Kino-Vorschau

Kinoliebhaber, zückt eure Geldbeutel! Diesen März kommen einige Highlights in die deutschen Kinos. Von den Oscar-Nominierten Dramen Tár und Die Fabelmans über Scream 6 und John Wick – Kapitel 4 bis hin zu Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben ist so fast jede Woche für den ein oder anderen etwas dabei. Sogar für Anime-Fans gibt es ein richtiges Highlicht Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village startet dank Crunchyroll ab dem 7. März in den deutschen Kinos.

3. März:

Creed 3 – Rocky’s Legacy (Sportdrama)

Sonne und Beton (Drama/Krimi)

Tár (Drama/Musik/Biographie)

Project Wolf Hunting (Action/Horror/Science-Fiction)

7. März:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village

9. März:

65 (Science-Fiction/Thriller)

Die Fabelmans (Biographie)

Scream 6 (Horror/Thriller)

16. März:

Shazam! – Fury of the Gods (Abenteuer/Action/Comicverfilmung)

23. März:

John Wick – Kapitel 4 (Action/Thriller)

28. März:

The Quintessential Quintuplets Movie (Crunchyroll Anime Night)

30. März:

Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben (Fantasy/Abenteuer)

Manta, Manta – Zwoter Teil (Komödie)

31. März:

Tetris (Drama/Biographie/Thriller)