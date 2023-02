Demon Slayer – Neuer Film bekommt Kinotermin

Crunchyroll hat endlich den Kinotermin für den neuen Demon Slayer-Film Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village verkündet. Fans können den Film ab dem 7. März 2023 in den Kinos bewundern.

Neuer Demon Slayer-Film im März auf der großen Leinwand

Dass der neue Film der Anime-Serie Demon Slayer in die deutschen Kinos kommt, ist bereits seit Ende letzten Jahres bekannt. Nachdem bereits verkündet wurde, dass der Film am 26.2.2023 in Berlin Premiere feiern wird, kennen wir nun auch den genauen Starttermin, ab dem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village für alle auf der großen Leinwand zu sehen sein wird: Es ist der 7. März 2023! Fans sollten diese Gelegenheit nicht verpassen, wenn sie wissen wollen, wie es im Anime weitergehen wird. Denn Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village umfasst die Folgen 10 und 11 des Entertainment District Arcs und die erste Folge des neuen Swordsmith Village Arcs. Der Film dient also als Übergang zwischen den beiden Arcs und ermöglicht so einen reibungslosen Fluss der Geschichte.

Der neue Demon Slayer-Film kann dabei entweder im japanischen Original mit deutschen oder englischen Untertiteln oder mit der englischen Synchronisation geschaut werden. Eine deutsche Synchro gibt es also nicht. Doch das wird den gemeinen Anime-Fan onehin nicht abschrecken. Wer den Film gerne sehen möchte, der kann sich jetzt schon ein Ticket sichern, der Vorverkauf läuft nämlich schon!

